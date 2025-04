Técnico do Dortmund desafia Barcelona na Champions: ‘Milagres acontecem’

Técnico do Dortmund, Niko Kovac não jogou a toalha na véspera do confronto com o Barcelona, pelas quartas de final da Champions League. O comandante alemão reconhece a dificuldade, mas sonha com uma vaga nas semifinais do torneio.

- Somos conscientes da situação. Queremos mostrar uma cara completamente distinta do jogo de ida e vencer a partida. Milagres acontecem, mas também sabemos que o Barcelona não perdeu nenhuma duelo oficial este ano.

Kovac também pediu pelo apoio dos torcedores do Dortmund que irão ao Signal Iduna Park assistir ao confronto com o Barcelona. O treinador acredita que o impulsionamento dos fãs será chave para o elenco.

- Temos que estar lá desde o primeiro minuto e conseguir que os torcedores estejam do nosso lado. Só conseguiremos o apoio que precisamos deles com vontade de correr, com rendimento e com paixão.

No jogo de ida, o Dortmund sofreu uma dura derrota por 4 a 0 e precisa vencer o Barcelona por quatro gols de vantagem para levar o duelo para a prorrogação. No entanto, o clube catalão está muito próximo de uma vaga na próxima fase.

Retrospecto entre Dortmund e Barcelona na Champions League

Dortmund e Barcelona se enfrentaram em quatro oportunidades, pela Champions League. Nesses confrontos, o clube catalão conquistou três vitórias e teve apenas um empate, o que não é um dado animador para os torcedores da equipe alemã.