Futebol Internacional

Editor da France Football sobre Bola de Ouro: ‘Não houve jogo’

Dembélé e Yamal foram os finalistas do prêmio deste ano

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
19:17
Apresentação da Bola de Ouro 2024/25 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Apresentação da Bola de Ouro 2024/25 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
A votação da Bola de Ouro voltou a ser um tema relevante na edição de 2025, em que Dembélé derrotou Lamine Yamal em uma cerimônia marcada pelo suspense até o final. Minutos após o encerramento da cerimônia, realizada no Thêatre du Châtelet , o editor-chefe da "France Football", Vincent Garcia, confirmou que a vitória do francês foi muito clara e comemorou o sigilo do resultado deste ano, sem qualquer vazamento.

"Se eu tivesse que dar uma tendência, honestamente, não houve competição. Ousmane venceu com bastante clareza. Ele convenceu amplamente os nossos jurados da Bola de Ouro. É uma Bola de Ouro que, a priori, tem autoridade entre os nossos eleitores", afirmou Vincent Garcia, editor-chefe da France Football.

Apesar de ainda não ter divulgado a pontuação final da Bola de Ouro, Vincent Garcia detalhou não só a vitória de Ousmane Dembélé, como algumas posições destacáveis no ranking final:

“Vitinha conquistou alguns primeiros lugares, Achraf Hakimi também, mas muito poucos. Ousmane Dembélé conquistou os votos com ampla maioria em todos os continentes, seja na África, Europa, América do Sul ou América do Norte. Uma Bola de Ouro clara e retumbante ”, acrescentou Garcia.

Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé na Bola de Ouro 2025. (Foto: Bola de Ouro/Divulgação)
Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé na Bola de Ouro 2025 (Foto: Bola de Ouro/Divulgação)

Revelação dos votos da Bola de Ouro

Em outubro, a "France Football" lançará uma edição especial revelando os votos dos 100 jornalistas credenciados para votar em todas as categorias da Bola de Ouro, além das entrevistas formais que realiza anualmente com todos os vencedores. O que está claro é que Ousmane Dembélé venceu Lamine Yamal por uma margem confortável, como revelou Vincent Garcia.

