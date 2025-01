Web detona decisão de Ancelotti sobre Endrick no Real Madrid: ‘Perseguição’

O Real Madrid goleou o Las Palmas por 4 a 1 e reassumiu a liderança de La Liga neste domingo (19). Endrick, herói da classificação da equipe às quartas da Copa do Rei na última quinta, jogou por apenas nove minutos com o resultado já construído pelos comandados de Carlo Ancelotti. O treinador italiano foi criticado pela decisão de dar pouco tempo de jogo ao brasileiro.

O cenário era amplamente favorável. Com 4 a 1 no placar desde os 12' da segunda etapa e um jogador a mais a partir dos 19', o Real Madrid fez um segundo tempo tranquilo: o ataque fluía bem e o time teve dois gols anulados nos últimos 45 minutos de jogo. Apesar disso, Endrick, que vive bom momento após marcar dois gols diante do Celta de Vigo, pela Copa do Rei, não ganhou oportunidades significativas.

Revoltados, torcedores que acompanhavam o jogo não pouparam críticas ao treinador do Real Madrid. Confira reações!

Decisão de Ancelotti sobre Endrick é criticada na web

Rodrygo, que deu lugar a Endrick na partida, e Kylian Mbappé comemoram remontada do Real Madrid contra o Las Palmas, por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

Real Madrid 4x1 Las Palmas: como foi o jogo?

O Real Madrid tomou um susto antes mesmo do ponteiro dar a primeira volta no relógio. Aos 25 segundos de jogo, durante a primeira posse de bola do Las Palmas, o centroavante Fábio Silva se desmarcou de Lucas Vázquez e aproveitou bom cruzamento de Sandro para abrir o placar no Bernabéu. Necessitada do resultado para reassumir a liderança de La Liga, a equipe de Carlo Ancelotti se lançou ao ataque e criou oportunidades de perigo.

Liderado por Rodrygo e Mbappé no lado esquerdo do ataque, o Real Madrid gerava volume de jogo e o gol de empate parecia apenas questão de tempo. Aos 16', após pênalti sofrido pelo brasileiro, o francês converteu a cobrança com tranquilidade e igualou o marcador. Pouco tempo depois, ele iniciou a jogada que terminou no gol da virada: o camisa nove arrancou com a bola e chutou com perigo; Cillesen deu rebote e Vázquez serviu Brahím com o gol livre.

Porém, a tarde era inteira de Kylian Mbappé. Nove minutos após a virada, o astro já tinha anotado outros dois gols - um deles, anulado pelo árbitro de vídeo. Rodrygo, dominante pelo lado esquerdo de ataque, serviu o francês para que ele anotasse o terceiro do Real Madrid na partida. Os tentos deste domingo (19) deram sequência à ótima fase vivida pelo francês: são quatro gols nos últimos três jogos.

Na segunda etapa, a vitória se transformou em goleada. Logo aos 11', Fran García pisou na área e encontrou Rodrygo, que anotou o quarto gol da equipe em Madri. A situação dos visitantes se tornou ainda mais dramática após a expulsão de Benito Ramírez, que acertou uma solada na barriga de Lucas Vázquez. Com um jogador a mais, o Real Madrid manteve a pressão e Carlo Ancelotti promoveu oportunidades para os jovens do elenco, incluindo Endrick, que substituiu Rodrygo aos 39'.

A goleada poderia ter sido ainda mais elástica: o Real Madrid teve três gols anulados, anotados por Valverde e Bellingham. Além disso, o jogo marcou o retorno de David Alaba à zaga do Real Madrid. Aos 31' do segundo tempo, o austríaco substituiu Rüdiger e voltou a jogar após mais de um ano se recuperando de lesão.

