O futebol brasileiro pode ter mais uma estrela atuando na Série A. O empresário de Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG, revelou que o goleiro tem conversas em andamento com o Grêmio. A informação foi noticiada pelo 'Ge'.

Mercado da Bola: Criciúma anuncia contratação de Caíque, ex-Grêmio

Luciano Emílio, empresário do jogador, revelou que o costarriquenho recusou propostas da Arábia Saudita e do Cerro Porteño, do Paraguai. Segundo o agente, Keylor Navas tem o desejo de jogar no futebol brasileiro.

— Sim, de fato, existe uma conversa em curso com o Grêmio. Aliás, é o único clube que a gente está conversando neste momento — revelou o empresário em entrevista ao 'Ge'.

Com 38 anos, Keylor Navas está atualmente sem clube. O goleiro fez sucesso com a camisa do Real Madrid, da Espanha, onde jogou entre 2014 e 2019. Em cinco temporadas pelo time espanhol, conquistou quatro títulos do Mundial de Clubes da FIFA e três da Liga dos Campeões.

Gustavo Quinteros prepara o Grêmio para a próxima temporada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Nos últimos anos, o jogador defendeu o PSG, da França, mas acabou perdendo espaço no time titular após a ida do italiano Donnaruma ao gigante europeu. Keylor Navas chegou a ser emprestado para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O seu contrato com a equipe francesa terminou em julho do ano passado.

O goleiro de 38 anos é considerado um dos maiores jogadores de futebol da Costa Rica. Defendendo a sua seleção, Keylor Navas disputou três Copas do Mundo: 2014, 2018 e 2022. Na primeira, realizada no Brasil, a equipe surpreendeu o mundo ao eliminar Itália e Inglaterra na fase de grupos e chegou às quartas de final, onde foi eliminada nos pênaltis pela Holanda.

Keylor Navas fez história com a camisa do clube espanhol (Foto: AFP)

Indefinição no gol do Grêmio

Marchesín foi o goleiro titular da equipe gaúcha na última temporada. O argentino de 36 anos negocia com o Boca Juniors e pode deixar o clube. O Tricolor também conta com Adriel e Gabriel Grando para a posição, mas os atletas ainda não se firmaram como titulares.

Neste ano, o Grêmio irá disputar o Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. O time será comandado pelo treinador Gustavo Quinteros, que foi campeão do Campeonato Argentino pelo Vélez Sarsfield na última temporada.