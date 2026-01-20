Fase de liga da Champions chega na reta final com equipes perto da classificação

A Champions League está de volta após mais de um mês de hiato para a realização da sétima rodada da fase de liga entre a terça-feira (20) e a quarta-feira (20). Com equipes perto da classificação — entre os oito primeiros, ou entre os 24 —, e outras perto da eliminação, o Lance! mostra o que está em jogo nos próximos dias de competição.

Desde a temporada passada, a Champions League abandonou o formato de fase de grupos e adotou a fase de liga. Neste novo modelo, 36 times realizam oito partidas, com 24 equipes classificadas, sendo as oito primeiras de forma direta às oitavas de final e, as demais, na fase de Playoffs, uma pré-oitavas. Os 12 últimos são eliminados da competição.

Agenda de jogos - Sétima rodada da Champions League

Terça-feira (20)

Kairat x Club Brugge - 12h30 Bodo/Glimt x Manchester City - 14h45 Villarreal x Ajax - 17h Tottenham x Borussia Dortmund - 17h Olympiacos x Bayer Leverkusen - 17h Sporting x PSG - 17h Inter de Milão x Arsenal - 17h Real Madrid x Mônaco - 17h Copenhague x Napoli - 17h

Quarta-feira (21)

Galatasaray x Atlético de Madrid - 14h45 Qarabag x Eintracht Frankfurt - 14h45 Olympique de Marselha x Liverpool - 17h Newcastle United x PSV - 17h Slavia Praga x Barcelona - 17h Juventus x Benfica - 17h Chelsea x Pafos - 17h Bayern de Munique x USG - 17h Atalanta x Athletic Bilbao - 17h

O que está em jogo?

Oito primeiros

Com o Arsenal já classificado, com 18 pontos, o Bayern de Munique, que tem 15, pode se juntar aos Gunners em caso de vitória sobre o USG, em casa. Já Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milão, Real Madrid, Atalanta e Atlético de Madrid, todos com 13 ou 12 pontos estão apenas garantiram a classificação aos Playoffs e só definirão se vão de forma direta ou não na última rodada, realizada no dia 28 de janeiro.

Martinelli comemorando o triunfo do Arsenal na Champions League (Foto: Divulgação/Arsenal)

Vaga aos Playoffs

Da nona colocação até a 24ª estão os times classificados aos Playoffs, na qual apenas o Liverpool está garantido, com 12 pontos. Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting e Barcelona ainda brigam por vaga direta, mas só precisam de apenas uma simples vitória para também se classificarem para pré-oitavas.

Olympique de Marselha, Juventus, Mônaco, Galatasaray e Bayer Leverkusen, todos com nove pontos, podem encaminhar a classificação, mas só vão poder se garantir na pré-oitavas apenas na rodada final, devido aos critérios de desempate com Benfica, Pafos e USG, que somam seis pontos e ainda sonham com uma vaga para a próxima fase.

Estêvão em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, na Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Eliminação

Villarreal e Kairat, vice-lanterna e lanterna com apenas um ponto, respectivamente, precisam vencer seus confrontos para não serem eliminados da Champions League. Em caso de empate de Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bodo/Glimt e Slavia Praga — os dois últimos serão eliminados em caso de derrota —, esses times torcerão apenas por algum tropeço de Qarabag, ou Napoli, ou Copenhague, para seguir com chances de classificação na última rodada.

Tabela da Champions League

Pos Clube PTS J VIT E DER GM GC SG 1 Arsenal 18 6 6 0 0 17 1 16 2 Bayern 15 6 5 0 1 18 7 11 3 PSG 13 6 4 1 1 19 8 11 4 City 13 6 4 1 1 12 6 6 5 Atalanta 13 6 4 1 1 8 6 2 6 Inter 12 6 4 0 2 12 4 8 7 Real Madrid 12 6 4 0 2 13 7 6 8 Atlético Madrid 12 6 4 0 2 15 12 3 9 Liverpool 12 6 4 0 2 11 8 3 10 Borussia 11 6 3 2 1 19 13 6 11 Tottenham 11 6 3 2 1 13 7 6 12 Newcastle 10 6 3 1 2 13 6 7 13 Chelsea 10 6 3 1 2 13 8 5 14 Sporting 10 6 3 1 2 12 8 4 15 Barcelona 10 6 3 1 2 14 11 3 16 Olympique 9 6 3 0 3 11 8 3 17 Juventus 9 6 2 3 1 12 10 2 18 Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8 0 19 Mônaco 9 6 2 3 1 7 8 -1 20 Leverkusen 9 6 2 3 1 10 12 -2 21 PSV 8 6 2 2 2 15 11 4 22 Qarabağ 7 6 2 1 3 10 13 -3 23 Napoli 7 6 2 1 3 6 11 -5 24 Copenhague 7 6 2 1 3 10 16 -6 25 Benfica 6 6 2 0 4 6 8 -2 26 Pafos 6 6 1 3 2 4 9 -5 27 Union 6 6 2 0 4 7 15 -8 28 Ath. Bilbao 5 6 1 2 3 4 9 -5 29 Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13 -7 30 Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16 -8 31 Club Brugge 4 6 1 1 4 8 16 -8 32 Bodo/Glimt 3 6 0 3 3 9 13 -4 33 Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11 -9 34 Ajax 3 6 1 0 5 5 18 -13 35 Villarreal 1 6 0 1 5 4 13 -9 36 Kairat 1 6 0 1 5 4 15 -11

Artilharia da Champions League

Pos Nome Clube Partidas Gols 1 Kylian Mbappé Real Madrid 5 9 2 Erling Haaland Manchester City 6 6 3 Victor Osimhen Galatasaray 4 6 4 Harry Kane Bayern de Munique 6 5 5 Anthony Gordon Newcastle United 6 5 6 Gabriel Martinelli Arsenal 5 5 7 Vitinha Paris Saint-Germain 6 4 8 Marcus Rashford Barcelona 6 4 9 Igor Paixão Marseille 6 4 10 Harvey Barnes Newcastle United 6 4 11 Julián Álvarez Atlético de Madrid 5 4 12 Lautaro Martínez Internazionale 5 4 13 Dominik Szoboszlai Liverpool 6 3 14 Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen 6 3 15 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 6 3 16 Scott McTominay Napoli 6 3 17 Folarin Balogun AS Monaco 6 3 18 Mason Greenwood Marseille 6 3 19 Jens Hauge Bodo/Glimt 6 3 20 Felix Nmecha Borussia Dortmund 6 3 21 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 6 3 22 Leandro Andrade FK Qarabag 6 3 23 Francisco Trincão Sporting CP 5 3 24 Fermín López Barcelona 5 3 25 Estêvão Chelsea 5 3 26 Gorka Guruzeta Athletic Club 5 3 27 Julian Brandt Borussia Dortmund 5 3 28 Couhaib Driouech PSV Eindhoven 5 3 29 Ricardo Pepi PSV Eindhoven 5 3 30 Marcos Llorente Atlético de Madrid 4 3 31 Luis Díaz Bayern de Munique 4 3 32 Lennart Karl Bayern de Munique 4 3 33 Dusan Vlahovic Juventus 4 3 34 Noni Madueke Arsenal 3 3 35 Micky van de Ven Tottenham Hotspur 6 2 36 Willian Pacho Paris Saint-Germain 6 2 37 Virgil van Dijk Liverpool 6 2 38 Jules Koundé Barcelona 6 2 39 Anan Khalaili Union St.-Gilloise 6 2 40 Ayoub El Kaabi Olympiacos 6 2 41 Ismael Saibari PSV Eindhoven 6 2 42 Weston McKennie Juventus 6 2 43 Daniel Svensson Borussia Dortmund 6 2 44 Aleix García Bayer Leverkusen 6 2 45 Nuno Mendes Paris Saint-Germain 6 2 46 Jordan Larsson FC København 6 2 47 Camilo Durán FK Qarabag 6 2 48 Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 6 2 49 Mikel Merino Arsenal 6 2

