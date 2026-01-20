menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Fase de liga da Champions chega na reta final com equipes perto da classificação

Jogos serão realizados entre os dias 20 e 21 de janeiro

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
05:00
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
imagem cameraTaça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Champions League está de volta após mais de um mês de hiato para a realização da sétima rodada da fase de liga entre a terça-feira (20) e a quarta-feira (20). Com equipes perto da classificação — entre os oito primeiros, ou entre os 24 —, e outras perto da eliminação, o Lance! mostra o que está em jogo nos próximos dias de competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desde a temporada passada, a Champions League abandonou o formato de fase de grupos e adotou a fase de liga. Neste novo modelo, 36 times realizam oito partidas, com 24 equipes classificadas, sendo as oito primeiras de forma direta às oitavas de final e, as demais, na fase de Playoffs, uma pré-oitavas. Os 12 últimos são eliminados da competição.

continua após a publicidade

Agenda de jogos - Sétima rodada da Champions League

Terça-feira (20)

  1. Kairat x Club Brugge - 12h30
  2. Bodo/Glimt x Manchester City - 14h45
  3. Villarreal x Ajax - 17h
  4. Tottenham x Borussia Dortmund - 17h
  5. Olympiacos x Bayer Leverkusen - 17h
  6. Sporting x PSG - 17h
  7. Inter de Milão x Arsenal - 17h
  8. Real Madrid x Mônaco - 17h
  9. Copenhague x Napoli - 17h

Quarta-feira (21)

  1. Galatasaray x Atlético de Madrid - 14h45
  2. Qarabag x Eintracht Frankfurt - 14h45
  3. Olympique de Marselha x Liverpool - 17h
  4. Newcastle United x PSV - 17h
  5. Slavia Praga x Barcelona - 17h
  6. Juventus x Benfica - 17h
  7. Chelsea x Pafos - 17h
  8. Bayern de Munique x USG - 17h
  9. Atalanta x Athletic Bilbao - 17h

O que está em jogo?

Oito primeiros

Com o Arsenal já classificado, com 18 pontos, o Bayern de Munique, que tem 15, pode se juntar aos Gunners em caso de vitória sobre o USG, em casa. Já Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milão, Real Madrid, Atalanta e Atlético de Madrid, todos com 13 ou 12 pontos estão apenas garantiram a classificação aos Playoffs e só definirão se vão de forma direta ou não na última rodada, realizada no dia 28 de janeiro.

Martinelli comemorando o triunfo do Arsenal na Champions League (Foto: Divulgação/Arsenal)
Martinelli comemorando o triunfo do Arsenal na Champions League (Foto: Divulgação/Arsenal)

Vaga aos Playoffs

Da nona colocação até a 24ª estão os times classificados aos Playoffs, na qual apenas o Liverpool está garantido, com 12 pontos. Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting e Barcelona ainda brigam por vaga direta, mas só precisam de apenas uma simples vitória para também se classificarem para pré-oitavas.

continua após a publicidade

Olympique de Marselha, Juventus, Mônaco, Galatasaray e Bayer Leverkusen, todos com nove pontos, podem encaminhar a classificação, mas só vão poder se garantir na pré-oitavas apenas na rodada final, devido aos critérios de desempate com Benfica, Pafos e USG, que somam seis pontos e ainda sonham com uma vaga para a próxima fase.

Estêvão em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, na Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Estêvão em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, na Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Eliminação

Villarreal e Kairat, vice-lanterna e lanterna com apenas um ponto, respectivamente, precisam vencer seus confrontos para não serem eliminados da Champions League. Em caso de empate de Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bodo/Glimt e Slavia Praga — os dois últimos serão eliminados em caso de derrota —, esses times torcerão apenas por algum tropeço de Qarabag, ou Napoli, ou Copenhague, para seguir com chances de classificação na última rodada.

➡️ Quer comprar ingressos da Champions League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Ticktes e garanta já o seu!

Tabela da Champions League

PosClubePTSJVITEDERGMGCSG

1

Arsenal

18

6

6

0

0

17

1

16

2

Bayern

15

6

5

0

1

18

7

11

3

PSG

13

6

4

1

1

19

8

11

4

City

13

6

4

1

1

12

6

6

5

Atalanta

13

6

4

1

1

8

6

2

6

Inter

12

6

4

0

2

12

4

8

7

Real Madrid

12

6

4

0

2

13

7

6

8

Atlético Madrid

12

6

4

0

2

15

12

3

9

Liverpool

12

6

4

0

2

11

8

3

10

Borussia

11

6

3

2

1

19

13

6

11

Tottenham

11

6

3

2

1

13

7

6

12

Newcastle

10

6

3

1

2

13

6

7

13

Chelsea

10

6

3

1

2

13

8

5

14

Sporting

10

6

3

1

2

12

8

4

15

Barcelona

10

6

3

1

2

14

11

3

16

Olympique

9

6

3

0

3

11

8

3

17

Juventus

9

6

2

3

1

12

10

2

18

Galatasaray

9

6

3

0

3

8

8

0

19

Mônaco

9

6

2

3

1

7

8

-1

20

Leverkusen

9

6

2

3

1

10

12

-2

21

PSV

8

6

2

2

2

15

11

4

22

Qarabağ

7

6

2

1

3

10

13

-3

23

Napoli

7

6

2

1

3

6

11

-5

24

Copenhague

7

6

2

1

3

10

16

-6

25

Benfica

6

6

2

0

4

6

8

-2

26

Pafos

6

6

1

3

2

4

9

-5

27

Union

6

6

2

0

4

7

15

-8

28

Ath. Bilbao

5

6

1

2

3

4

9

-5

29

Olympiacos

5

6

1

2

3

6

13

-7

30

Eintracht Frankfurt

4

6

1

1

4

8

16

-8

31

Club Brugge

4

6

1

1

4

8

16

-8

32

Bodo/Glimt

3

6

0

3

3

9

13

-4

33

Slavia Praga

3

6

0

3

3

2

11

-9

34

Ajax

3

6

1

0

5

5

18

-13

35

Villarreal

1

6

0

1

5

4

13

-9

36

Kairat

1

6

0

1

5

4

15

-11

Artilharia da Champions League

PosNomeClubePartidasGols

1

Kylian Mbappé

Real Madrid

5

9

2

Erling Haaland

Manchester City

6

6

3

Victor Osimhen

Galatasaray

4

6

4

Harry Kane

Bayern de Munique

6

5

5

Anthony Gordon

Newcastle United

6

5

6

Gabriel Martinelli

Arsenal

5

5

7

Vitinha

Paris Saint-Germain

6

4

8

Marcus Rashford

Barcelona

6

4

9

Igor Paixão

Marseille

6

4

10

Harvey Barnes

Newcastle United

6

4

11

Julián Álvarez

Atlético de Madrid

5

4

12

Lautaro Martínez

Internazionale

5

4

13

Dominik Szoboszlai

Liverpool

6

3

14

Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen

6

3

15

Pierre-Emerick Aubameyang

Marseille

6

3

16

Scott McTominay

Napoli

6

3

17

Folarin Balogun

AS Monaco

6

3

18

Mason Greenwood

Marseille

6

3

19

Jens Hauge

Bodo/Glimt

6

3

20

Felix Nmecha

Borussia Dortmund

6

3

21

Serhou Guirassy

Borussia Dortmund

6

3

22

Leandro Andrade

FK Qarabag

6

3

23

Francisco Trincão

Sporting CP

5

3

24

Fermín López

Barcelona

5

3

25

Estêvão

Chelsea

5

3

26

Gorka Guruzeta

Athletic Club

5

3

27

Julian Brandt

Borussia Dortmund

5

3

28

Couhaib Driouech

PSV Eindhoven

5

3

29

Ricardo Pepi

PSV Eindhoven

5

3

30

Marcos Llorente

Atlético de Madrid

4

3

31

Luis Díaz

Bayern de Munique

4

3

32

Lennart Karl

Bayern de Munique

4

3

33

Dusan Vlahovic

Juventus

4

3

34

Noni Madueke

Arsenal

3

3

35

Micky van de Ven

Tottenham Hotspur

6

2

36

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

6

2

37

Virgil van Dijk

Liverpool

6

2

38

Jules Koundé

Barcelona

6

2

39

Anan Khalaili

Union St.-Gilloise

6

2

40

Ayoub El Kaabi

Olympiacos

6

2

41

Ismael Saibari

PSV Eindhoven

6

2

42

Weston McKennie

Juventus

6

2

43

Daniel Svensson

Borussia Dortmund

6

2

44

Aleix García

Bayer Leverkusen

6

2

45

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

6

2

46

Jordan Larsson

FC København

6

2

47

Camilo Durán

FK Qarabag

6

2

48

Ansgar Knauff

Eintracht Frankfurt

6

2

49

Mikel Merino

Arsenal

6

2

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias