Fase de liga da Champions chega na reta final com equipes perto da classificação
Jogos serão realizados entre os dias 20 e 21 de janeiro
A Champions League está de volta após mais de um mês de hiato para a realização da sétima rodada da fase de liga entre a terça-feira (20) e a quarta-feira (20). Com equipes perto da classificação — entre os oito primeiros, ou entre os 24 —, e outras perto da eliminação, o Lance! mostra o que está em jogo nos próximos dias de competição.
Desde a temporada passada, a Champions League abandonou o formato de fase de grupos e adotou a fase de liga. Neste novo modelo, 36 times realizam oito partidas, com 24 equipes classificadas, sendo as oito primeiras de forma direta às oitavas de final e, as demais, na fase de Playoffs, uma pré-oitavas. Os 12 últimos são eliminados da competição.
Agenda de jogos - Sétima rodada da Champions League
Terça-feira (20)
- Kairat x Club Brugge - 12h30
- Bodo/Glimt x Manchester City - 14h45
- Villarreal x Ajax - 17h
- Tottenham x Borussia Dortmund - 17h
- Olympiacos x Bayer Leverkusen - 17h
- Sporting x PSG - 17h
- Inter de Milão x Arsenal - 17h
- Real Madrid x Mônaco - 17h
- Copenhague x Napoli - 17h
Quarta-feira (21)
- Galatasaray x Atlético de Madrid - 14h45
- Qarabag x Eintracht Frankfurt - 14h45
- Olympique de Marselha x Liverpool - 17h
- Newcastle United x PSV - 17h
- Slavia Praga x Barcelona - 17h
- Juventus x Benfica - 17h
- Chelsea x Pafos - 17h
- Bayern de Munique x USG - 17h
- Atalanta x Athletic Bilbao - 17h
O que está em jogo?
Oito primeiros
Com o Arsenal já classificado, com 18 pontos, o Bayern de Munique, que tem 15, pode se juntar aos Gunners em caso de vitória sobre o USG, em casa. Já Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milão, Real Madrid, Atalanta e Atlético de Madrid, todos com 13 ou 12 pontos estão apenas garantiram a classificação aos Playoffs e só definirão se vão de forma direta ou não na última rodada, realizada no dia 28 de janeiro.
Vaga aos Playoffs
Da nona colocação até a 24ª estão os times classificados aos Playoffs, na qual apenas o Liverpool está garantido, com 12 pontos. Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting e Barcelona ainda brigam por vaga direta, mas só precisam de apenas uma simples vitória para também se classificarem para pré-oitavas.
Olympique de Marselha, Juventus, Mônaco, Galatasaray e Bayer Leverkusen, todos com nove pontos, podem encaminhar a classificação, mas só vão poder se garantir na pré-oitavas apenas na rodada final, devido aos critérios de desempate com Benfica, Pafos e USG, que somam seis pontos e ainda sonham com uma vaga para a próxima fase.
Eliminação
Villarreal e Kairat, vice-lanterna e lanterna com apenas um ponto, respectivamente, precisam vencer seus confrontos para não serem eliminados da Champions League. Em caso de empate de Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bodo/Glimt e Slavia Praga — os dois últimos serão eliminados em caso de derrota —, esses times torcerão apenas por algum tropeço de Qarabag, ou Napoli, ou Copenhague, para seguir com chances de classificação na última rodada.
Tabela da Champions League
|Pos
|Clube
|PTS
|J
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
Arsenal
18
6
6
0
0
17
1
16
2
Bayern
15
6
5
0
1
18
7
11
3
PSG
13
6
4
1
1
19
8
11
4
City
13
6
4
1
1
12
6
6
5
Atalanta
13
6
4
1
1
8
6
2
6
Inter
12
6
4
0
2
12
4
8
7
Real Madrid
12
6
4
0
2
13
7
6
8
Atlético Madrid
12
6
4
0
2
15
12
3
9
Liverpool
12
6
4
0
2
11
8
3
10
Borussia
11
6
3
2
1
19
13
6
11
Tottenham
11
6
3
2
1
13
7
6
12
Newcastle
10
6
3
1
2
13
6
7
13
Chelsea
10
6
3
1
2
13
8
5
14
Sporting
10
6
3
1
2
12
8
4
15
Barcelona
10
6
3
1
2
14
11
3
16
Olympique
9
6
3
0
3
11
8
3
17
Juventus
9
6
2
3
1
12
10
2
18
Galatasaray
9
6
3
0
3
8
8
0
19
Mônaco
9
6
2
3
1
7
8
-1
20
Leverkusen
9
6
2
3
1
10
12
-2
21
PSV
8
6
2
2
2
15
11
4
22
Qarabağ
7
6
2
1
3
10
13
-3
23
Napoli
7
6
2
1
3
6
11
-5
24
Copenhague
7
6
2
1
3
10
16
-6
25
Benfica
6
6
2
0
4
6
8
-2
26
Pafos
6
6
1
3
2
4
9
-5
27
Union
6
6
2
0
4
7
15
-8
28
Ath. Bilbao
5
6
1
2
3
4
9
-5
29
Olympiacos
5
6
1
2
3
6
13
-7
30
Eintracht Frankfurt
4
6
1
1
4
8
16
-8
31
Club Brugge
4
6
1
1
4
8
16
-8
32
Bodo/Glimt
3
6
0
3
3
9
13
-4
33
Slavia Praga
3
6
0
3
3
2
11
-9
34
Ajax
3
6
1
0
5
5
18
-13
35
Villarreal
1
6
0
1
5
4
13
-9
36
Kairat
1
6
0
1
5
4
15
-11
Artilharia da Champions League
|Pos
|Nome
|Clube
|Partidas
|Gols
1
Kylian Mbappé
Real Madrid
5
9
2
Erling Haaland
Manchester City
6
6
3
Victor Osimhen
Galatasaray
4
6
4
Harry Kane
Bayern de Munique
6
5
5
Anthony Gordon
Newcastle United
6
5
6
Gabriel Martinelli
Arsenal
5
5
7
Vitinha
Paris Saint-Germain
6
4
8
Marcus Rashford
Barcelona
6
4
9
Igor Paixão
Marseille
6
4
10
Harvey Barnes
Newcastle United
6
4
11
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
5
4
12
Lautaro Martínez
Internazionale
5
4
13
Dominik Szoboszlai
Liverpool
6
3
14
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
6
3
15
Pierre-Emerick Aubameyang
Marseille
6
3
16
Scott McTominay
Napoli
6
3
17
Folarin Balogun
AS Monaco
6
3
18
Mason Greenwood
Marseille
6
3
19
Jens Hauge
Bodo/Glimt
6
3
20
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
6
3
21
Serhou Guirassy
Borussia Dortmund
6
3
22
Leandro Andrade
FK Qarabag
6
3
23
Francisco Trincão
Sporting CP
5
3
24
Fermín López
Barcelona
5
3
25
Estêvão
Chelsea
5
3
26
Gorka Guruzeta
Athletic Club
5
3
27
Julian Brandt
Borussia Dortmund
5
3
28
Couhaib Driouech
PSV Eindhoven
5
3
29
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
5
3
30
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
4
3
31
Luis Díaz
Bayern de Munique
4
3
32
Lennart Karl
Bayern de Munique
4
3
33
Dusan Vlahovic
Juventus
4
3
34
Noni Madueke
Arsenal
3
3
35
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
6
2
36
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
6
2
37
Virgil van Dijk
Liverpool
6
2
38
Jules Koundé
Barcelona
6
2
39
Anan Khalaili
Union St.-Gilloise
6
2
40
Ayoub El Kaabi
Olympiacos
6
2
41
Ismael Saibari
PSV Eindhoven
6
2
42
Weston McKennie
Juventus
6
2
43
Daniel Svensson
Borussia Dortmund
6
2
44
Aleix García
Bayer Leverkusen
6
2
45
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
6
2
46
Jordan Larsson
FC København
6
2
47
Camilo Durán
FK Qarabag
6
2
48
Ansgar Knauff
Eintracht Frankfurt
6
2
49
Mikel Merino
Arsenal
6
2
