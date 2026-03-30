Falcão avalia desempenho no Hapoel Tel Aviv e projeta final de temporada
Volante avaliou de forma positiva a sua adaptação
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O volante baiano Falcão avalia de forma positiva a sua adaptação e o seu rendimento com a camisa do Hapoel Tel Aviv, de Israel, equipe que defende desde agosto de 2025. Com 24 partidas disputadas pelo clube até o momento, o jogador realiza atualmente um período de treinamentos no Chipre e estabelece metas para a conclusão de sua primeira temporada no futebol internacional.
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Adaptação ao exterior e momento profissional
O atleta destacou a rápida adaptação de sua família ao país e apontou o reflexo desse cenário estável no seu desempenho dentro das quatro linhas. Bem avaliado em suas atuações pelo campeonato nacional, ele classifica o atual momento no clube israelense como uma das melhores fases de toda a sua carreira profissional.
— Estou muito feliz com o meu rendimento em campo e com a adaptação ao país. Eu e minha família conseguimos rapidamente ter uma vida bacana aqui e quanto ao lado profissional, não tenho nada a reclamar, só a agradecer — afirmou o volante.
Treinamentos no Chipre e formato da competição
O elenco do Hapoel Tel Aviv encontra-se no Chipre para a realização de atividades preparatórias descritas como uma espécie de pré-temporada. O objetivo da equipe é manter o condicionamento para a disputa do título da liga nacional. O clube ocupa a quarta colocação na tabela de classificação do torneio, que se aproxima de um momento de definição em seu formato de disputa.
Faltam duas rodadas para o encerramento da fase atual da competição israelense. Após esses confrontos, o campeonato será dividido, e os seis times de melhor campanha avançarão para a segunda fase, etapa em que o brasileiro espera confirmar a boa campanha da equipe.
— Ainda temos possibilidades de concluir a temporada da melhor maneira possível. Ocupamos a quarta posição e após as duas rodadas que restam, haverá a segunda fase com os seis melhores e teremos totais chances de dar a alegria que a nossa torcida merece — projetou Falcão.
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