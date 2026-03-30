Bernardo Silva revela por que vai deixar o Manchester City após anos de sucesso
Craque português destaca que busca novos ares por questões culturais e familiares
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Após anos de conquistas, troféus empilhados e um papel fundamental no esquema de Pep Guardiola, Bernardo Silva finalmente detalhou os motivos que o levam a encerrar seu ciclo vitorioso no Manchester City. O meia português não apontou questões esportivas, mas sim um desajuste entre sua filosofia de vida e o cotidiano na Inglaterra.
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Para muitos, a saída de um titular absoluto do melhor time do mundo pode parecer incompreensível, mas para Bernardo, a decisão passa pelo bem-estar fora dos gramados. O jogador foi direto ao ponto sobre sua adaptação à cidade de Manchester.
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— Culturalmente, Manchester não corresponde ao meu ideal de vida. É uma cidade fantástica para o futebol, mas eu e minha família sentimos falta de algo mais próximo das nossas raízes, do sol e de um ritmo de vida diferente — revelou o jogador ao jornal Marca.
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O jogador confirmou sua saída por meio da mídia do clube (que ainda não anunciou oficialmente sua saída).
Bernardo Silva chegou ao City em 2017 e se tornou o "motorzinho" da equipe. Sob o comando de Pep Guardiola, conquistou 6 edições da Premier League e a tão sonhada Champions League, consolidando-se como um dos maiores ídolos do clube. A trajetória do português nos Citizens é marcada pela regularidade impressionante, onde disputou 449 partidas, marcou 42 gols e deu 34 assistências.
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