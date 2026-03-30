Brasil reencontra algoz da Copa do Mundo em amistoso contra Croácia

A Seleção Brasileira encara a Croácia nesta terça-feira (31), em Orlando (EUA) a partir das 21h (de Brasília). Para o último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, o Brasil reencontra a equipe croata, responsável pela a eliminação no Mundial em 2022. Um dos destaques daquele jogo foi Dominik Livaković, com uma grande atuação nas quartas de final no tempo regulamentar e na disputa de pênaltis.

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Nascido em Zadar, em 9 de janeiro de 1995, Livaković iniciou sua trajetória profissional pelo NK Zagreb em 31 de agosto de 2012. Durante quatro temporadas no clube, ele somou 104 partidas e conquistou o título da Segunda Liga Croata na temporada 2013-2014.

Sua transferência para o Dinamo Zagreb ocorreu em 2014, embora ele tenha se integrado definitivamente ao elenco apenas em 2016. No Dinamo, o goleiro estabeleceu uma sequência de títulos nacionais, vencendo o Campeonato Croata por seis temporadas consecutivas, entre 2017 e 2023, além de conquistar duas Copas da Croácia e três Supercopas.

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Em julho de 2019, Dominik Livaković quebrou o recorde de minutos sem sofrer gols no início de uma temporada pelo Dinamo Zagreb, atingindo a marca de 535 minutos de invencibilidade. Suas atuações em competições continentais, como na Liga Europa de 2020/21, em que sofreu apenas um gol na fase de grupos, renderam-lhe indicações a prêmios internacionais, incluindo a lista de melhores goleiros do mundo da IFFHS em 2022.

Livaković com a camisa do Dinamo de Zagreb (Foto: Reprodução/Twitter)

Experiências internacionais e retorno à Croácia

Após o ciclo vitorioso em seu país natal, Livaković se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia, em agosto de 2023. No clube turco, ele disputou a Süper Lig e competições como a Champions League e a Europa League, conquistando a Copa da Turquia na temporada 2022-2023.

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Em 2025, o atleta teve uma breve passagem por empréstimo pelo Girona, da Espanha, antes de retornar ao Dinamo Zagreb no início de 2026, também por meio de empréstimo.

Desempenho na seleção e algoz do Brasil

Pela seleção da Croácia, Livaković integrou o elenco vice-campeão mundial em 2018 como reserva, mas assumiu a titularidade absoluta nos anos seguintes. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, ele foi fundamental para a conquista do terceiro lugar ao defender três cobranças de pênalti contra o Japão nas oitavas de final e uma contra o Brasil nas quartas de final. Na partida contra a seleção brasileira, o goleiro realizou onze defesas durante o tempo regulamentar e prorrogação,

Dominik Livaković pegou um pênalti contra o Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Ina Fassbender/AFP)

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