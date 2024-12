Globe Soccer Awards: Vini Jr é eleito melhor jogador do mundo

Vini Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi eleito mais uma vez o melhor jogador do mundo, desta vez na premiação da Globe Soccer Awards, em Dubai. A honraria, organizada pela Globe Soccer, condecora os destaques do futebol no ano de 2024 nesta sexta-feira (27).

Vini Jr: números e títulos em 2023/24

Vini Jr foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

Vini Jr em 2023-24 pelo Real Madrid:

⚽ 39 jogos ⌛ 3.084 minutos em campo 🥅 24 gols 📤 11 assistências 🏆 Champions League 🏆 La Liga

Vini Jr, eleito melhor do mundo pela Globe Soccer Awards, em campo com a camisa do Real Madrid (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Globe Soccer Awards coroa ano premiado de Vini Jr

A premiação é mais umas premiações que o brasileiro recebeu em 2024. O camisa 7 do Real Madrid ficou em segundo lugar na Bola de Ouro, entregue pela France Football — quando Rodri conquistou a honraria. Por outro lado, Vini foi o vencedor do "Fifa The Best", prêmio que elegeu o melhor jogador do mundo na temporada segundo a entidade.