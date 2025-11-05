Jogador do Tottenham é ameaçado com arma de fogo em Londres

O lateral-esquerdo Destiny Udogie, do Tottenham, foi ameaçado com uma arma de fogo por um agente de futebol em Londres. O caso ocorreu no dia 6 de setembro, mas só veio à tona nesta semana após reportagem do jornal "The Athletic". O jogador italiano, de 22 anos, não sofreu ferimentos e continua atuando normalmente pelos Spurs.

Segundo comunicado da Polícia Metropolitana de Londres, as autoridades foram chamadas por volta das 23h14 do sábado, 6 de setembro, após relatos de que um homem na faixa dos 20 anos havia sido ameaçado com uma arma. Durante as investigações, os oficiais descobriram que outra pessoa também teria sido chantageada e ameaçada pelo mesmo indivíduo. Nenhum dos envolvidos ficou ferido.

Udogie em ação pelo Tottenham

Tottenham se pronuncia e acompanha o caso

O Tottenham divulgou nota oficial informando que está oferecendo apoio ao jogador e à sua família desde o incidente. O clube afirmou que, por se tratar de um caso sob investigação policial, não fará mais comentários até a conclusão do processo.

O suspeito, um homem de 31 anos, foi preso no dia 8 de setembro sob acusações de posse ilegal de arma de fogo, extorsão e direção sem habilitação. Ele foi liberado após pagar fiança, mas continuará sendo investigado. O nome do agente não foi revelado pela polícia britânica.

Udogie chegou ao Tottenham em 2022, vindo do Udinese, mas permaneceu emprestado ao clube italiano até o fim da temporada 2022/23. Desde sua chegada definitiva a Londres, o lateral soma 75 jogos, dois gols e quatro assistências, e foi peça importante na campanha que levou o Tottenham ao título da Liga Europa, o primeiro troféu do clube em 17 anos.

