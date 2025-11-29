Vitória e Mirassol se enfrentam a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 36ª rodada do Brasileirão. E se tem alguém que conhece bem os dois lados da moeda é o atacante Zeca, que passou pelos dois times antes de deixar o Brasil para brilhar no futebol asiático.

A história de Zeca já foi contada aqui no Lance!, mas ele segue adicionando novas páginas de sucesso nessa trajetória pela Ásia, em especial com a camisa do Shandong Taishan, da China.

Neste ano, por exemplo, o atacante de 28 anos teve o melhor desempenho da carreira como profissional ao alcançar sua maior média de participações em gols. Foram 26 jogos e envolvimento direto em 25 gols, com 13 bolas nas redes e 12 assistências - média de 0,96 por partida. Vale destacar que, antes de ir para a Ásia, Zeca teve passagens pelas categorias de base do Vitória e do Bahia, além de ter jogado profissionalmente por clubes como Londrina e o próprio Mirassol.

— Foi uma temporada que eu avalio como muito positiva. Vinha de um período de recuperação e, graças a Deus, pude disputar muitos jogos e ajudar o time a vencer. Fico feliz pelo número alto de participações em gols. Apesar de ser centroavante, gosto de me movimentar, sair da área, e isso aparece nas assistências. Eu busco marcar, claro, mas se houver um companheiro em melhor posição, vou acioná-lo. Meu pensamento é sempre coletivo — destacou Zeca ao Lance!

Zeca, ex-Vitória e Mirassol, comemora gol com elenco do Shandong Taishan, na Ásia (Foto: Divulgação/Shandong Taishan)

Consolidação na Ásia

Esta temporada marcou também a consolidação do atacante em sua quarta experiência no futebol asiático. Desde que deixou o Mirassol, em 2022, como artilheiro do time no Paulistão com seis bolas nas redes, Zeca atuou pelo Daegu FC, da Coreia do Sul, onde anotou 16 gols e distribuiu oito assistências em 38 jogos; defendeu também o Pohang Steelers em 2023, com 17 gols e 10 assistências em 44 partidas, e chegou ao Shandong no ano passado, mas uma lesão no joelho limitou sua participação a apenas 10 jogos, com três gols e três assistências.

continua após a publicidade

Agora, totalmente recuperado, o atacante mira uma temporada ainda mais especial em 2026.

— Essa temporada representou uma grande evolução para mim depois de um período afastado. Voltar a atuar com regularidade foi muito importante e me mostrou que estou totalmente recuperado e preparado para ajudar ainda mais o Shandong no próximo ano. Agora é analisar onde erramos, entender o que podemos melhorar e trabalhar para fazer uma temporada de 2026 ainda melhor, brigando por títulos — concluiu.