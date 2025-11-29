menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Veja provável escalação, dúvidas e desfalques do Vitória contra o Mirassol

Rubro-Negro pode encaminhar permanência na tarde deste sábado

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 29/11/2025
05:45
Jair Ventura comanda último treino do Vitória antes de enfrentar o Internacional (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraJair Ventura comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Em mais uma tarde com cara de final de campeonato no Barradão, o Vitória recebe o surpreendente Mirassol a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Com retorno de titular no meio-campo, Jair Ventura tem um time quase completo para esse jogo que pode deixar a permanência do Rubro-Negro na Série A ainda mais próxima.

A boa notícia é justamente a volta do volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão na partida contra o Sport e deve retomar o lugar de titular no meio-campo do Vitória na vaga de Ronald.

Por outro lado, o atacante reserva Carlinhos pegou gancho de dois jogos por conta da expulsão na partida diante do Vasco, pela 27ª rodada, enquanto Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael seguem em recuperação no departamento médico.

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Mirassol é a seguinte: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer (Renzo López).

Time do Vitória reunido no vestiário da Ilha do Retiro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Time do Vitória reunido no vestiário da Ilha do Retiro; veja acima provável escalação contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Vitória x Mirassol tem ingressos esgotados e Barradão 100% rubro-negro

Como foi o último treino do Vitória?

O último dos quatro trabalhos do time nesta semana foi realizado na manhã desta sexta-feira, com treinos de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de jogos em campo reduzido. Os 23 atletas relacionados para o confronto já estão concentrados na Chácara Vidigal Guimarães.

VITÓRIA x MIRASSOL
36ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Mirassol: Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

circulo com pontos dentroTudo sobre

