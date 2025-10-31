Naming Rights é aprovado, e Campeonato Argentino será rebatizado

A AFA (Federação de Argentina de Futebol) aprovou nesta sexta-feira (31) a mudança de nome da primeira divisão do Campeonato Argentino. A partir de 2026, a competição passará a se chamar "Torneo Mercado Libre" devido a um acordo com a empresa Mercado Livre. A duração será por dois anos e quatro torneios.

O evento, que aconteceu na sede da entidade máxima do futebol argentino, contou com a presença de Juan Lavista, vice-presidente de marketing e comércio da empresa de tecnologia.

- É evidente que o futebol é o esporte mais popular e com maior alcance na Argentina. Já participávamos de outros torneios, mas faltava uma presença diária mais forte. Estávamos presentes na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, mas queríamos nos conectar com todos os argentinos - explicou Lavista.

A empresa argentina também enfatizou que possui o desejo de fomentar o comércio eletrônico dentro do país. Inclusive, o VP de marketing brincou dizendo que seu objetivo principal é chamar a atenção dos 45 milhões de argentinos.

Anúncio do novo acordo entre Mercado Livre e o campeonato argentino. (Foto: Reprodução/X/AFA)

Como funciona a Liga Argentina?

Embora a proximidade e por fazer parte do futebol sul-americano, o Campeonato Argentino é bem diferente da tradicional disputa brasileira. A temporada possui dois campeonatos, a "apertura" e a "clausura".

Isto é, como se o Brasileirão fosse dividido em duas competições, com abertura (que seria o primeiro turno) e fechamento (que seria o segundo turno). No caso do Campeonato Argentino, são 30 equipes divididas em dois grupos de 15, que disputam a fase de grupos e vão avançando no mata-mata.

Os campeões de apertura e clausura garantem vaga direta para a Libertadores, enquanto as outras competições continentais são preenchidas de acordo com a pontuação geral das equipes não campeãs.