Com alterações da Premier League, Boxing Day terá apenas um jogo

A Premier League anunciou alterações importantes no calendário da liga para os meses de dezembro e janeiro e a grande mudança está no "Boxing Day". O tradicional 26 de dezembro, comumente recheado de jogos após o Natal na Inglaterra, terá apenas uma partida em 2025: Manchester United x Newcastle. O anúncio quebra parcialmente uma tradição que existe desde em 1888.

"A Premier League gostaria de reconhecer as circunstâncias que levaram a um número reduzido de jogos no Boxing Day nesta temporada, afetando uma importante tradição do futebol inglês. Atualmente, existem diversos desafios para o calendário de jogos da Premier League decorrentes da expansão das competições europeias de clubes, o que levou a uma revisão do nosso calendário nacional antes da última temporada, incluindo mudanças na FA Cup", começou por dizer o comunicado.

Os contratos de transmissão da Premier League obrigam a liga a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada, o que ficou mais complicado por conta das copas nacionais e competições europeias.

"Com menos fins de semana disponíveis, a Liga fica limitada pela forma como o calendário se desenrola. A Liga pode garantir que na próxima temporada haverá mais jogos da Premier League no Boxing Day, já que a data cai num sábado", divulgou a Premier League.

"Tal como nos anos anteriores, e em consonância com o nosso compromisso com os clubes, foram tomadas medidas especiais para permitir um maior intervalo entre os jogos disputados durante o período festivo. Isto permitirá que os jogadores tenham mais tempo para recuperar, uma vez que os períodos de descanso entre as 18.ª, 19.ª e 20.ª rondas foram alargados para garantir que nenhum clube jogue menos de 60 horas após outro jogo", finalizou o comunicado.

Joelinton comemora gol pelo Newcastle em vitória no Boxing Day da Premier League (Foto: Divulgação)

Confira a divisão de jogos por dia

Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 (Boxing Day):

Manchester United x Newcastle United

Sábado, 27 de dezembro:

Nottingham Forest x Manchester City Arsenal x Brighton Brentford x Bournemouth Burnley x Everton Liverpool x Wolverhampton West Ham x Fulham Chelsea x Aston Villa

Domingo, 28 de dezembro:

Sunderland x Leeds United

Crystal Palace x Tottenham

Terça-feira, 30 de dezembro:

Burnley x Newcastle Chelsea x Bournemouth Nottingham Forest x Everton West Ham x Brighton Arsenal x Aston Villa Manchester United x Wolverhampton

Quinta-feira, 1 de janeiro de 2026:

Crystal Palace x Fulham Liverpool x Leeds Brentford x Tottenham Sunderland x Manchester City

