Com alterações da Premier League, Boxing Day terá apenas um jogo
Campeonato Inglês detalhou calendário especial para datas de dezembro e janeiro
A Premier League anunciou alterações importantes no calendário da liga para os meses de dezembro e janeiro e a grande mudança está no "Boxing Day". O tradicional 26 de dezembro, comumente recheado de jogos após o Natal na Inglaterra, terá apenas uma partida em 2025: Manchester United x Newcastle. O anúncio quebra parcialmente uma tradição que existe desde em 1888.
"A Premier League gostaria de reconhecer as circunstâncias que levaram a um número reduzido de jogos no Boxing Day nesta temporada, afetando uma importante tradição do futebol inglês. Atualmente, existem diversos desafios para o calendário de jogos da Premier League decorrentes da expansão das competições europeias de clubes, o que levou a uma revisão do nosso calendário nacional antes da última temporada, incluindo mudanças na FA Cup", começou por dizer o comunicado.
Os contratos de transmissão da Premier League obrigam a liga a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada, o que ficou mais complicado por conta das copas nacionais e competições europeias.
"Com menos fins de semana disponíveis, a Liga fica limitada pela forma como o calendário se desenrola. A Liga pode garantir que na próxima temporada haverá mais jogos da Premier League no Boxing Day, já que a data cai num sábado", divulgou a Premier League.
"Tal como nos anos anteriores, e em consonância com o nosso compromisso com os clubes, foram tomadas medidas especiais para permitir um maior intervalo entre os jogos disputados durante o período festivo. Isto permitirá que os jogadores tenham mais tempo para recuperar, uma vez que os períodos de descanso entre as 18.ª, 19.ª e 20.ª rondas foram alargados para garantir que nenhum clube jogue menos de 60 horas após outro jogo", finalizou o comunicado.
Confira a divisão de jogos por dia
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 (Boxing Day):
- Manchester United x Newcastle United
Sábado, 27 de dezembro:
- Nottingham Forest x Manchester City
- Arsenal x Brighton
- Brentford x Bournemouth
- Burnley x Everton
- Liverpool x Wolverhampton
- West Ham x Fulham
- Chelsea x Aston Villa
Domingo, 28 de dezembro:
- Sunderland x Leeds United
- Crystal Palace x Tottenham
Terça-feira, 30 de dezembro:
- Burnley x Newcastle
- Chelsea x Bournemouth
- Nottingham Forest x Everton
- West Ham x Brighton
- Arsenal x Aston Villa
- Manchester United x Wolverhampton
Quinta-feira, 1 de janeiro de 2026:
- Crystal Palace x Fulham
- Liverpool x Leeds
- Brentford x Tottenham
- Sunderland x Manchester City
