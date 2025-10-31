A classificação às quartas de final da Copa da Liga Inglesa sobre o Liverpool por 3 a 0 renderá ao Crystal Palace uma sequência intensa de jogos em dezembro. Por estar disputando também a Conference League e a Premier League nesta temporada, o clube terá quatro partidas em oito dias.

Pela Premier League, o Crystal Palace tem compromisso com o Manchester City no dia 14, em casa, e recebe o KuPS pela Conference League no dia 18. Fechando a sequência, o time viaja para encarar o o Leeds, pela Premier League, no dia 21 de dezembro.

Embora a Copa da Liga Inglesa ainda não tenha data, as quartas de final estão previstas para serem realizadas na semana que começa em 15 de dezembro. De acordo com a "BBC", a tendência é que a partida entre Arsenal e Crystal Palace seja realizada no dia 16 do mês, uma terça-feira.

A diretoria e representantes da liga estão em negociação para encontrar o melhor dia para o jogo ser disputado. No entanto, não há outra data disponível no meio da semana para a partida.

Uma alternativa é que seja disputada na terça-feira, 23 de dezembro, 48 horas depois dos jogos do Crystal Palace e do Arsenal pela Premier League. No entanto, o clube de Oliver Glasner tem compromissos em todas as semanas até o Natal, além de ter um janeiro 'apertado'.

Haverá uma rodada de jogos da Premier League no meio da semana até 6 de janeiro, com os jogos de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa ocorrendo na semana de 13 de janeiro. Em seguida, as duas últimas rodadas da Champions League, com os jogos de volta das partidas da Copa da Liga Inglesa na semana que começa em 2 de fevereiro.

O calendário fica ainda mais complicado pois o adversário do Palace disputa a Champions League, o que impede a realização das partidas em meio às disputas do principal torneio europeu.

Em contrapartida, o Arsenal, adversário do Palace na Copa da Liga Inglesa, terá um dia extra de descanso, já que seu jogo da Premier League em casa contra o Wolves está marcado para 13 de dezembro.

Calendário impactou Copa da Liga Inglesa em 2019

A falta de datas em disputas não é novidade na Inglaterra. Em 2019, por exemplo, o Liverpool enfrentou uma situação semelhante e precisou escalar equipes diferentes para a Copa da Liga Inglesa e o Mundial de Clubes - em um intervalo de 24 horas.

Os resultados foram diferentes. Enquanto o time alternativo com uma equipe jovem perdeu por 5 a 0 para o Aston Villa, o time principal venceu o Monterrey por 2 a 1 e chegou à final do Mundial de Clubes.

Em 2020, foi a vez do Tottenham. O clube tinha jogos marcados contra o Leyton Orient pela Copa da Liga Inglesa e contra o Shkendija, em um jogo de qualificação para a Europa League, com um intervalo de 48 horas entre eles.

No entanto, o Tottenham venceu por W.O. na Copa da Liga Inglesa após que vários jogadores do Orient testarem positivo para Covid-19. A partida precisou ser cancelada. As disputas ocorreram em meio à pandemia.

