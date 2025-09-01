Após cinco temporadas com a camisa do Vasco, Gabriel Pec optou por iniciar sua primeira experiência internacional nos Estados Unidos, atuando pelo Los Angeles Galaxy. Na liga, ele compartilha o protagonismo com figuras consagradas do futebol europeu, como o companheiro de ataque Marco Reus.

Neste final de semana, o ex-Vasco contribuiu com uma assistência para o gol do alemão e empolgou internautas com a parceria.

Em entrevista ao Lance!, Pec comentou sua relação com Reus.

📹Reportagem de Pedro Ernesto

- Divido vestiário com o Reus todos os dias. E, cara, ele é um cara sensacional, muito legal. Ele me dá várias dicas de finalização, de ataque ao espaço, de posicionamento. Costumo dizer que os grandes jogadores, os craques, assim, que a gente vê, eles são sempre os mais humildes, e são sempre os mais legais, os que sempre querem estar junto, querem fazer evoluir — disse o cria do Vasco.

Gabriel Pec e Marco Reus celebram gol (Foto: Harry How/AFP)

Gabriel Pec na MLS

Desde sua chegada ao clube norte-americano, o cria da Colina atravessa o melhor momento individual da carreira, desempenho que mantém desde o ano passado.

A trajetória de Pec no Vasco

Na base, Pec consolidou-se como uma das principais promessas da história recente do Vasco. Promovido ao elenco profissional em 2019, aos 18 anos, o atacante deu início a uma trajetória de cinco temporadas no clube que o formou desde os oito anos.

Durante esse período, o ponta-direita esteve diretamente envolvido nos altos e baixos vivenciados pelo Vasco — desde campanhas na Série B até golaços em clássicos. Em campo, assumiu o peso de representar milhões de torcedores, sendo um deles nos gramados.

— O Vasco sempre vai estar no meu coração. Eu não perco um jogo, assinei todos os canais para poder ver os jogos. Quando não passa em um canal que tenho, eu tento ver alguma live para poder assistir aos jogos. Falo ainda com o Vegetti, falo com a galera lá: Léo Jardim, Jair também é muito amigo meu, PH, então a galera que mais tava lá em 2023. Eu fui no CT e fui muito bem recebido. O Vasco é como se fosse minha casa, né? Chego lá e vejo os funcionários, os atletas, então fico muito feliz. De vez em quando, ainda falo com o Vegetti, peço para ele fazer gol para mim. A gente brinca e tem um carinho muito grande - declarou Pec.