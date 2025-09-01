Entenda a volta do Fifth Harmony como se fossem jogadores de futebol

Quatro das cinco vocalistas que compõe a girl band Fifth Harmony voltaram a fazer uma apresentação musical após um hiato de sete anos. A volta do Fifth Harmony seria como o retorno de Philippe Coutinho ao Vasco da Gama em 2024. Coutinho, um talento que já brilhou no cenário internacional, mas sem o peso global que seu companheiro Neymar carrega, por exemplo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Philippe Coutinho em sua apresentação em São Januário (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

Da mesma forma, Ally, Dinah, Lauren, Normani (e talvez Camila) são estrelas que, após carreiras solo, se reúnem para reviver a química do grupo, Coutinho voltou ao Vasco para se reconcetar com o amor da casa que o criou.

Elas não são o maior nome do pop, mas têm uma base fiel de fãs, como os vascaínos com Coutinho, que esperam jogadas marcantes – ou, no caso delas, hits nostálgicos e talvez um novo álbum que coloque o Fifth Harmony de volta no topo, onde já estiveram, mas não eram unânimes.

continua após a publicidade

Com os rumores de retorno, é como se um técnico pudesse voltar a escalar seu time ideal. A torcida já está nas arquibancadas e se vê pronta para embalar os cantos “Worth It” e “Work From Home”, enquanto espera ver se essa formação foi apenas para fazer uma exibição amistosa.

Mais detalhes sobre a volta do Fifth Harmony

Lauren, Ally, Dinah e Normani, que não se apresentavam juntas desde 2018, fizeram uma participação no show dos Jonas Brothers neste domingo (31). A reunião aconteceu sem Camila Cabello, que deixou a formação original em 2016 para seguir carreira solo.

continua após a publicidade

O perfil oficial do Fifth Harmony nas redes sociais, inativo desde julho de 2018, voltou a publicar para anunciar o retorno. "Onde você estava em 31 de agosto de 2025? Obrigada, Jonas Brothers, por nos receberem. Foi incrível estar de volta", escreveu o grupo ao compartilhar um vídeo da apresentação.

Até o momento, não há informações oficiais sobre se esta reunião representa um retorno permanente do grupo ou se foi apenas uma aparição pontual. Os fãs aguardam por anúncios sobre possíveis novos projetos do Fifth Harmony.