imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Entenda status de relacionamento do atacante do Palmeiras flagrado aos beijos com atriz

Casal foi flagrado em jantar romântico em São Paulo

Flaco López marcou o gol de empate do Palmeiras contra o Vitória, pelo Brasileirão. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraFlaco López durante empate do Palmeiras contra o Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
11:29
Apesar de terem sido flagrados aos beijos em um jantar romântico, segundo a assessoria de Anna Livya, segundo relatado à "Revista Quem", a relação com o atacante do Palmeiras, Flaco López, ainda não tem o status de namoro. A atriz é conhecida pela participação na novela Chiquititas, exibida entre 2013 e 2015 no SBT.

Em nota, os representantes afirmaram: “O que podemos confirmar neste momento é que os dois estão se conhecendo melhor".

💋Flaco López e Anna Livya Padilha em clima de romance

O casal foi fotografado durante jantar romântico, em São Paulo, e gerou especulações sobre um possível namoro.

Flaco López e Anna Livya Padilha são flagrados em jantar romântico (Foto: Amauri Nehn)
Flaco López, atacante do Palmeiras, e Anna Livya Padilha são flagrados em jantar romântico (Foto: Amauri Nehn)

Anna Livya é conhecida principalmente pela participação na novela Chiquititas, exibida entre 2013 e 2015 no SBT.

💙Destaque no Palmeiras leva Flaco a seleção argentina

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado por Lionel Scaloni para defender a seleção da Argentina pela primeira vez na carreira.

- Estou feliz, feliz. É a primeira vez que vou representar a Seleção do meu país. Sonhei muitas vezes com isso e hoje está se concretizando. Estou vivendo um sonho - declarou o camisa 42.

Na temporada, Flaco López é um dos grandes destaques do Palmeiras, tendo marcado 17 gols e contribuído com três assistências. O centroavante é o artilheiro do Verdão em 2025 e peça chave no esquema de Abel Ferreira na luta pelos títulos do Brasileirão e Libertadores.

O próximo compromisso do Palmeiras será pelo Brasileirão. No dia 13 de setembro, sábado, o Verdão recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do torneio.

