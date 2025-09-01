Apesar de terem sido flagrados aos beijos em um jantar romântico, segundo a assessoria de Anna Livya, segundo relatado à "Revista Quem", a relação com o atacante do Palmeiras, Flaco López, ainda não tem o status de namoro. A atriz é conhecida pela participação na novela Chiquititas, exibida entre 2013 e 2015 no SBT.

Em nota, os representantes afirmaram: “O que podemos confirmar neste momento é que os dois estão se conhecendo melhor".

💋Flaco López e Anna Livya Padilha em clima de romance

O casal foi fotografado durante jantar romântico, em São Paulo, e gerou especulações sobre um possível namoro.

Flaco López e Anna Livya Padilha são flagrados em jantar romântico (Foto: Amauri Nehn)

💙Destaque no Palmeiras leva Flaco a seleção argentina

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado por Lionel Scaloni para defender a seleção da Argentina pela primeira vez na carreira.

- Estou feliz, feliz. É a primeira vez que vou representar a Seleção do meu país. Sonhei muitas vezes com isso e hoje está se concretizando. Estou vivendo um sonho - declarou o camisa 42.

Na temporada, Flaco López é um dos grandes destaques do Palmeiras, tendo marcado 17 gols e contribuído com três assistências. O centroavante é o artilheiro do Verdão em 2025 e peça chave no esquema de Abel Ferreira na luta pelos títulos do Brasileirão e Libertadores.

O próximo compromisso do Palmeiras será pelo Brasileirão. No dia 13 de setembro, sábado, o Verdão recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do torneio.