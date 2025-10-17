Ex-United, Fred atrai interesse de clube da Premier League; veja

Ex-Manchester United, Fred pode estar mais próximo de retornar à Premier League. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o Everton estaria interessado no brasileiro e deve avançar com uma oferta para tirá-lo do Fenerbahçe em janeiro. O meio-campista está no seleto grupo de 'brazucas' com mais de 100 jogos no Campeonato Inglês.

O interesse do Everton por Fred não é de hoje. Segundo um dos jornais ingleses, o "Goodison News", o clube da Premier League tentou contratá-lo durante a janela de verão, mas não convenceu o Fenerbahçe. Agora fará mais uma tentativa no mercado de inverno europeu.

Aos 32 anos, Fred está avaliado em 9 milhões de euros (R$ 56,8 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt", que até agora atuou em 14 jogos oficiais com a camisa do Fenerbahçe nesta temporada e marcou um gol. Apesar do desempenho razoável, a experiência do brasileiro na Premier League é um grande trunfo que atrai os Toffes.

Alvo do Everton, Fred fez mais de 200 partidas pelo Manchester United (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Passagem pelo Manchester United

Antes de rumar ao Fenerbahçe, em 2023, Fred foi peça importante no Manchester United por vários anos e os números comprovam isso. Com a camisa dos Red Devils, o meio-campista entrou em campo em 213 oportunidades, contribuiu com 14 gols e outras 19 assistências, sendo titular em grande parte de sua passagem por Old Trafford. Além disso, Fred está no seleto grupo de brasileiros que superaram os 100 jogos na Premier League (139 no total). Agora pode ser a vez de inflar esta contagem pelo Everton.

