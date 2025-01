Al-Khaleej x Al-Nassr: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Al Khaleej enfrenta o Al Nassr nesta terça-feira (21), às 11h50 (de Brasília), no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam, na Arábia Saudita. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Saudita, terá transmissão ao vivo do Canal GOAT (YouTube). ➡️‘Contrato do século’ oferecido a Cristiano Ronaldo supera valor de mercado de 18 times da Série A

O Al Khaleej ocupa a sétima posição na tabela, com 23 pontos acumulados. Na última sexta (17) venceu o Al Orobah por 3 a 0 e demonstra força e ambição para subir na classificação. A equipe, sob a liderança de Giorgios Donis, tem como jogadores destaque Sehic, Tisserand e Fabio Martins.

Em contrapartida, o Al Nassr, posicionado em quarto, com 29 pontos, busca recuperar-se de um empate em 1 a 1 com o Al Taawoun. Comandado por Stefano Pioli e estrelado por jogadores como Mané e Otávio, além de Cristiano Ronaldo, o time almeja retomar a senda das vitórias.

<strong>Al-Khaleej e Al-Nassr</strong> se enfrentam nesta terça (21) (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Al-Khaleej e Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AL-KHALEEJ x AL-NASSR

16° RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: terça - feira, 21 de janeiro de 2025, às 11h50 (de Brasília);

📍 Local:Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam, na Arábia Saudita.

📺 Onde assistir: Canal GOAT (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-KHALEEJ: Sehic, Tisserand, Khubrani, Rebocho e Saed Al-Hamsl; Fabio Martins, Kouberlis, Hamzi e Aboulshamat; Fortounis e Al Salem. Técnico: Giorgios Donis.

AL-NASSR: Bento, Boushal, Laporte, Simakan e Al Ghanam; Al Hassan, Otávio, Mané, Ghareeb e Brozovic; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.