Apesar da má fase na temporada, o Manchester City garantiu uma sequência de seis partidas de invencibilidade para voltar a respirar no campeonato. Os Citizens, com forte dominância, goleou o Ipswich Town por 6 a 0 no Portman Road, na tarde deste domingo (19), em duelo válido pela 22ª rodada da Premier League. Phil Foden abriu o placar da partida, seguido por Kovacic e novamente por Foden para ampliar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Doku, Haaland e McAtee garantiram a vitória para o time de Pep Guardiola.

Na tabela do campeonato, após o resultado positivo, o Manchester City chega aos 38 pontos e ganha duas posições, estabelecendo-se na quarta posição logo acima do Newcastle, que está com mesma quantidade de pontos, mas "perde" no saldo de gols. Já o Ipswich Town, ainda luta para se manter fora da zona de rebaixamento, com apenas 16 pontos, na 18ª colocação.

Como foi o jogo?

O jogo iniciou movimentado. Em busca dos três pontos, as equipes foram em busca de abrir o placar logo nos minutos iniciais - o que quase aconteceu para Manchester City. Com excelente passe de Kovacic, Haaland avançou para a área, mas finalização foi parada por Walton, goleiro do Ipswich Town, com o pé esquerdo.

A partida continua agitada, com grandes chances criadas pelas duas equipes, até que a oportunidade foi aproveitada e garantida por Phil Foden, quem fez o primeiro gol do duelo. Apenas quatro minutos depois, Kovacic recebeu passe de Foden na entrada da área e bateu de primeira para balançar as redes. Os gols colocaram o Manchester City em domínio ainda no primeiro tempo do jogo, que foi finalizado com mais um tento do atacante inglês, com direito a assistência de De Bruyne.

No segundo período, o controle do jogo não foi recuperado por Ipswich Town, que levou mais um gol logo na volta do intervalo, aos três minutos, com belo lance de Doku. O atacante belga avançou na área, após um passe pela esquerda, e finalizou bem ao passar por defensores. Assim, a goleada do Manchester City estava concretizada e a possibilidade de abrir ainda mais o placar era cada vez mais uma realidade.

Para garantir o seu, aos 11 minutos do segundo tempo, Haaland marcou o quinto gol de Manchester City em lance que surgiu com erro decisivo de Clarke, do Ipswich Town. Pep Guardiola, então, aproveitou a vitória encaminhada para substituir os craques da equipe. A troca de De Bruyne pelo jovem McAtee foi recompensada poucos minutos depois, com um belo cabeceio dentro da área para fechar o placar. Assim, os Citizens mantiveram a posse de bola e o controle do jogo até o juiz apitar.

O que vem pela frente?

Para dar continuidade à Premier League, o Ipswich Town visita o Liverpool em Anfield, em Liverpool (ING), às 12h (de Brasília) do próximo sábado (25). Do outro lado, antes de retornar ao Campeonato Inglês, o Manchester City enfrenta o Paris Saint-Germain pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. O duelo acontecerá, às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA).

Phil Foden e Kovacic comemorando gol do Manchester City contra o Ipswich Town pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

IPSWICH TOWN 0 X 6 MANCHESTER CITY

22ª RODADA - PREMIER LEAGUE



🗓️ Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Portman Road, em Ipswich (ING);

🥅 Gols: Phil Foden (27‘/1ºT), Kovacic (31'/1ºT), Phil Foden (42‘/1ºT), Doku (48'/2ºT), Haaland (56'/2ºT), McAtee (68'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Nunes (MCI)

⚽ ESCALAÇÕES

IPSWICH TOWN (Técnico: Kieran McKenna)

Walton; Godfrey (Tuanzebe), O'Shea, Burgess; Johnson, Davis; Cajuste (Luongo), Morsy, Hutchinson (Jack Taylor), Jack Clarke (Philogene); Delap (Hirst).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Akanji (Rico Lewis), Rúben Dias, Gvardiol; Kovacic (O'Reilly), Gundogan; Foden (Grealish), De Bruyne (McAtee), Doku; Haaland (Mubama).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Samuel Barrott

4️⃣ Quarto árbitro: Tim Robinson

📺 VAR: Paul Tierney