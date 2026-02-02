Entenda o que está por trás da ausência de Matheus Gonçalves em Al-Hilal x Al-Ahli

Uma das principais promessas reveladas pelo Flamengo nos últimos anos, Matheus Gonçalves vive um momento de instabilidade no início de sua trajetória no Al-Ahli. Contratado pelo atual campeão da Champions Asiática, o meia-atacante de 20 anos perdeu espaço recentemente e ficou fora do clássico contra o Al-Hilal.

A ausência gerou especulações da imprensa saudita, que cita um possível caso de indisciplina do ex-Flamengo. Segundo os noticiários locais, o jogador teria sofrido uma espécie de retaliação por parte do clube devido ao seu comportamento.

No entanto, fontes próximas ao Lance! informaram que a situação é diferente da que foi noticiada na imprensa saudita. A decisão de não relacionar o jogador partiu da diretoria do Al-Ahli, ou seja, de cima. Os dirigentes ordenaram que o brasileiro não fosse utilizado nos últimos compromissos da equipe, não sendo uma avaliação da comissão técnica.

Além do duelo contra o Al-Hilal, Matheus também ficou fora da vitória por 4 a 0 sobre o Al-Ettifaq, mesmo estando à disposição.

Segundo a fonte, Matheus Gonçalves está com todas as pendências em dia, cumpre horários e compromissos normalmente e não recebeu qualquer punição interna por indisciplina.

Os números ajudam a dimensionar o contraste. Em 22 partidas disputadas pelo Al-Ahli desde sua chegada, Matheus Gonçalves iniciou 16 como titular e soma dois gols e três assistências. Apesar da participação relevante ao longo da temporada, nos dois jogos mais recentes o brasileiro não teve espaço sequer no banco de reservas, cenário que acendeu o alerta sobre sua situação no clube.

Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Matheus Gonçalves chegou ao Al-Ahli em setembro

Matheus Gonçalves chegou ao Al-Ahli em setembro, após ser negociado pelo Flamengo. A transferência foi fechada em agosto de 2025, com o Rubro-Negro mantendo expectativa de receber cerca de nove milhões de euros (R$ 57,2 milhões). A ida ao futebol saudita também teve influência do bom relacionamento entre o estafe do jogador e a diretoria do clube árabe.

No Flamengo, Matheus já não fazia parte dos planos de Filipe Luís para a sequência da temporada. Revelado pelas categorias de base do clube carioca, o meia-atacante disputou 54 partidas com a camisa rubro-negra e marcou seis gols. Também integrou os elencos campeões de dois títulos Intercontinentais Sub-20, sendo tratado como uma das joias da geração recente.

