Técnico do Chelsea atualiza status de Estêvão após ausência no último jogo

O Chelsea encara o Arsenal, nesta terça-feira (3), pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, no Emirates Stadium, em Londres (ING). Em coletiva realizada na véspera do duelo, o treinador dos Blues, Liam Rosenior, atualizou a situação de Estêvão, que não foi relacionado na partida contra o West Ham, pela Premier League, no último sábado (31).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por motivos pessoais que ainda não foram revelados, o atacante retornou ao Brasil e foi desfalque dos Blues na dramática vitória por 3 a 2 sobre os Hammers. Perguntado se Estêvão estaria de volta para o clássico contra o Arsenal, Rosenior demonstrou apoio ao jogador e que não irá o pressionar para jogar.

continua após a publicidade

— Ele está passando por um momento realmente difícil por razões pessoais. Não vou colocar nenhuma pressão sobre ele. Tem que ser certo para ele — afirmou o treinador do Chelsea.

Técnico do Chelsea, Liam Rosenior aplaude seu time na vitória contra o Crystal Palace (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Apoio dos companheiros

Vice-capitão e autor do gol da vitória do Chelsea sobre o West Ham, Enzo Fernández enviou uma mensagem a Estêvão.

— Quero enviar uma mensagem ao Estêvão. Diga-lhe que envio minhas condolências mais profundas, que o apoio, o amo, e que esperamos vê-lo aqui em breve. Todo o grupo está com ele — disse o meia argentino.

continua após a publicidade

Ausência de Estêvão

Antes do início da partida contra o West Ham, o jornalista Kieran Gill, do "Daily Mail", reportou que Estêvão estava de fora dos relacionados, pois está teve problemas pessoais e teve que retornar ao Brasil. O motivo não foi revelado. Para o lugar do atacante, Liam Rosenior escalou Alejandro Garnacho. Está foi a terceira fez que o brasileiro ficou de fora dos relacionados, sendo as outras duas por indisposição nos jogos de turno e returno contra o Brentford.

Caso o brasileiro não jogue contra o Arsenal, é provável que Rosenior repita a formação que atuou no segundo tempo de Chelsea e West Ham, com Cole Palmer nas pontas e a dupla de ataque com Liam Delap e João Pedro. Garnacho, que substituiu Estêvão, teve uma atuação ruim na partida válida pela 24ª rodada da Premier League.

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial