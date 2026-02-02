Em alta no Lyon, Endrick lidera ranking do CIES de jogadores sub-20 mais eficientes do mundo
Brasileiro superou o alemão Lennart Karl, do Bayern de Munique
O atacante Endrick, atualmente emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, foi apontado como o jogador sub-20 mais eficiente do futebol mundial. A conclusão é de um levantamento realizado pelo CIES Football Observatory Index, que avalia o impacto dos atletas em relação ao tempo que permanecem em campo. O brasileiro obteve a nota mais alta do estudo, alcançando 92,7 pontos.
Eficiência acima da média
O índice elaborado pelo CIES reforça a leitura de que Endrick entrega um desempenho de elite mesmo quando possui tempo reduzido de jogo. No ranking, o atacante aparece à frente do alemão Lennart Karl, do Bayern de Munique, que somou 85,9 pontos, e do equatoriano Justin Lerma, do Independiente del Valle, com 84,3.
A métrica utilizada pondera a produtividade ofensiva e a influência direta no resultado das partidas proporcionalmente aos minutos disputados.
Números expressivos em 2026
O desempenho recente de Endrick justifica a liderança no levantamento. Em apenas quatro jogos disputados pelo Lyon no ano de 2026, o brasileiro marcou quatro gols — incluindo um hat-trick contra o Metz — e contribuiu com uma assistência. Tais estatísticas colocaram o atleta na liderança do ranking de participações em gols entre jogadores sub-20 das principais ligas da Europa, superando nomes consolidados como Lamine Yamal, do Barcelona, e Shaqueel Van Persie, do Feyenoord.
O atacante terá a oportunidade de ampliar seus números nesta quarta-feira (4). O Lyon volta a campo às 16h30 para enfrentar o Laval, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da França.
