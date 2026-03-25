Ex-Vasco, Arthur Sales se tornou protagonista em clube que disputou o Mundial de Clubes

O Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, vive grande fase na temporada — e um dos protagonistas dessa ascensão é um nome conhecido do futebol brasileiro: Arthur Sales, revelado pelo Vasco.

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No útlimo domingo (22), a equipe sul-africana garantiu vaga na semifinal da CAF Champions League após vencer o Stade Malien de Bamako por 3 a 2 no placar agregado, em um confronto equilibrado e decidido nos detalhes. O resultado reforça o bom momento do Sundowns, que segue firme na briga pelo título continental.

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No meio desse cenário positivo, Arthur Sales vem ganhando cada vez mais espaço e protagonismo. O atacante tem sido peça importante na campanha e já soma bons números na competição: são oito jogos, cinco como titular, com dois gols e duas assistências. Na temporada, Arthur é o segundo jogador com mais participações em gols (13).

- Estamos vivendo um momento muito especial, fruto de muito trabalho e dedicação de todo o grupo. Sabíamos que seria um confronto difícil, e mostramos força para buscar essa classificação. Estou confiante e acredito que teremos um grande jogo na semifinal - afirmou o jogador.

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Arthur Sales foi campeão na base do Vasco (Foto: Reprodução)

Cria da base do Vasco, Arthur disputou mais de 70 partidas nas categorias inferiores antes de chegar ao time principal, onde atuou em 10 jogos e deu uma assistência. Em seguida, foi negociado com o Lommel SK, da Bélgica, por 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 17,7 milhões na época) e acumulou experiências por empréstimo no Paços de Ferreira, de Portugal, e no Bahia. Em 2024, o jogador foi contratado pelo Mamelodi e já disputou 75 partidas pelo clube sul-africano.

Em busca de vencer o Champions League Africana para retornar ao Mundial de Clubes em 2029, os Sundowns se prepara para encarar o Espérance de Tunis, que também esteve na última edição da Copa do Mundo de Clubes, na semifinal da Champions africana.

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