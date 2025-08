O ex-treinador do Manchester United, Ron Atkinson, fez duras críticas à antiga diretoria do clube por não ter contratado Harry Kane antes da ida do atacante para o Bayern de Munique, em 2023. Em entrevista ao The Telegraph, o veterano de 86 anos afirmou que a chegada do astro inglês teria resolvido grande parte dos problemas do time e que o United deveria ter pago até 140 milhões de euros, se necessário.

À época, o presidente do Tottenham, Daniel Levy, teria pedido cerca de 115 milhões de euros para liberar o jogador, valor que o ex-comandante considera justificável.

— O que eu teria feito? Muito simples: contratado um centroavante decente. Eles (grandes atacantes) escondem muitas fraquezas. Eu teria contratado o Harry Kane. Eu pagaria até 140! Com ele na frente, o meio-campo e a defesa teriam funcionado de forma totalmente diferente. Artilheiros simplesmente tornam tudo melhor.

Ataque do Manchester United não vem correspondendo

A crítica de Atkinson vem em um momento de instabilidade ofensiva no Manchester United. Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee não conseguiram se firmar nesta temporada, e a busca por um artilheiro segue sendo prioridade em Old Trafford. Nomes como Liam Delap, Viktor Gyökeres e Hugo Ekitike já foram tentados, sem sucesso. Agora, o jovem esloveno Benjamin Sesko, do RB Leipzig, é o principal alvo do setor ofensivo.

Harry Kane, por sua vez, virou peça chave no ataque do Bayern e já tem uma trajetória de sucesso na Alemanha, intensificando o sentimento de frustração entre torcedores e ex-dirigentes do United que veem, na perda do atacante, uma oportunidade de ouro desperdiçada.

