Dias após deixar o Fluminense, Jhon Arias começou a deixar sua marca no futebol europeu. Reforço do Wolverhampton para 2025/26, o colombiano marcou seu primeiro gol pelo clube neste domingo (3), em derrota por 2 a 1 no amistoso diante do Girona, no Montilivi, estádio localizado na Catalunha (ESP).

Arias iniciou o confronto no banco de reservas, mas foi acionado aos 21 minutos do segundo tempo pelo técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians. Aos 33', veio o tento: ao receber passe do brasileiro João Gomes, o meia-atacante passou no meio de dois marcadores e encheu o pé para balançar as redes.

Apesar do gol, o resultado não foi positivo. O tento de Jhon aconteceu já quando os espanhóis venciam por 2 a 0, com Yángel Herrera e Joel Roca. A pressão final da equipe de Vítor não surtiu efeito, e os Wolves sofreram seu quarto tropeço na pré-temporada. Além do revés deste domingo, o time já havia sido derrotado pelo Santa Clara (POR) e pelo Lens (FRA), somados a um empate com o Stoke City (ING).

No sábado (9), o Wolverhampton terá a última oportunidade de triunfar no período de preparação para 2025/26. Os ingleses retornarão ao Reino Unido para receber o Celta de Vigo no Molineux às 11h (de Brasília). Sete dias depois, Arias estará disponível para fazer seu primeiro compromisso oficial na Europa, em duelo complicado diante do Manchester City, pela primeira rodada da Premier League, às 13h30.

💰 Arias se tornou segunda maior venda da história do Fluminense

A proposta dos Wolves por Jhon Arias foi aceita pelo Flu em 17 milhões de euros (R$ 110,1 milhões) fixos e cinco milhões de euros (R$ 32,3 milhões) em bônus. As cifras ficam apenas atrás de André, também comprado pelo clube inglês; o volante custou 22 milhões de euros fixos (R$ 142,5 milhões), mas os valores podem alcançar 25 milhões de euros (R$ 161,9 milhões) por conta dos bônus no contrato.

Apesar de Arias significar a 2ª maior venda da história do Fluminense, o Tricolor não ficará com o valor cheio da transferência. O clube carioca ficará com 11 milhões de euros (R$ 71,2 milhões) fixos, enquanto o Patriotas, da Colômbia, assegura seis milhões de euros (R$ 38,8 milhões). Os outros cinco milhões de euros referentes a bônus serão transferidos somente ao Fluminense.

