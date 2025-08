Inter Miami atualiza estado de Messi após lesão na Leagues Cup

O Inter Miami divulgou, neste domingo (3), uma atualização sobre o estado de Lionel Messi. O craque argentino sentiu um problema logo aos 11 minutos do confronto com o Necaxa, no sábado (2), pela Leagues Cup, e foi substituído imediatamente, vendo do vestiário a vitória dos Herons nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

➡️ Manchester United empata com o Everton e leva troféu da Premier League Summer Series

Segundo comunicado pelo clube, o astro teve uma contusão muscular de grau mínimo na perna direita. O prazo de retorno não foi estipulado pelos americanos, e será informado a depender da evolução e recuperação do jogador.

🖊️ Veja a nota do Inter Miami sobre a contusão de Lionel Messi

"O Inter Miami forneceu hoje uma atualização sobre a lesão do capitão Leo Messi, apresentada pelo Baptist Health. Messi passou por exames médicos para avaliar a extensão do desconforto muscular que sentiu durante a partida da Leagues Cup contra o Necaxa na noite de ontem, que o obrigou a deixar o campo. Os resultados confirmaram uma pequena lesão muscular na perna direita. Sua liberação médica dependerá da sua evolução clínica e da resposta ao tratamento."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O lance que gerou a possível contusão aconteceu no começo do confronto. Em tentativa de jogada individual pelo lado direito de ataque, Messi trombou com dois adversários em velocidade e caiu após dividida com Alexis Peña. Sem nem mesmo continuar na jogada, o camisa 10 foi atendido pelos médicos e rapidamente substituído por Federico Redondo, encaminhando-se diretamente para o vestiário.

continua após a publicidade

Apesar da contusão de Lionel, o Inter Miami soube se virar sem seu principal jogador. Depois de abrir o placar com Telasco Segovia, o time comandado por Mascherano sofreu a virada por intermédio de Badaloni e Monreal, mas nos acréscimos, em cruzamento de Rodrigo De Paul, Jordi Alba cabeceou para deixar tudo igual. Nos pênaltis, que valem um ponto extra ao vencedor, o próprio Badaloni parou no goleiro Ríos, e Suárez fechou a série com direito a toque no travessão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.