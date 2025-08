Paquetá joga bem e West Ham vence Bournemouth

O West Ham venceu o Bournemouth por 2 a 0, em amistoso válido pela Premier League Summer Series. O duelo foi disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Os gols da vitória foram marcados por Füllkrug, ainda no primeiro tempo, e Bowen, que fechou o placar na segunda etapa.

Bournemouth x West Ham: como foi o jogo?

Na última rodada da Premier League Summer Series, os clubes entraram em campo com postura séria, tratando o amistoso como um verdadeiro teste antes do início da temporada. O Bournemouth começou melhor e dominava as ações nos minutos iniciais, avançando pelas pontas e chegando ao fundo com mais frequência e perigo. Por isso, parecia mais perto de abrir o placar.

Em uma das grandes oportunidades da primeira etapa, a equipe desceu em velocidade com Tavernier, que conduziu a bola com liberdade até encontrar Evanilson na área. O brasileiro se posicionou bem para não ficar em impedimento, recebeu o passe com o goleiro já fora do lance, mas finalizou mal — mesmo com o gol escancarado, acertou a trave e desperdiçou a chance.

A partir da metade do primeiro tempo, o West Ham passou a controlar o jogo. Lucas Paquetá foi o destaque: desempenhou o papel de um verdadeiro camisa 10, distribuindo passes, se desmarcando, driblando e criando jogadas com inteligência.

Foi nesse momento que o time inglês encontrou espaços para atacar. Diouf foi lançado livre pela esquerda, olhou para a área e cruzou com precisão. Bowen não pegou bem na bola, mas o rebote ficou ao seu alcance. Ele então rolou para Füllkrug, que apareceu bem posicionado e finalizou com firmeza para abrir o placar.

Jogadores do West Ham e Bournemouth em ação durante o amistoso de pré-temporada (Foto: AJ Reynolds/AFP)

A reta final do primeiro tempo foi mais morna, e o ritmo desacelerou até o intervalo. Já no segundo tempo, a dinâmica mudou: o West Ham voltou mais dominante, enquanto o Bournemouth buscava explorar os contra-ataques.

Com o passar dos minutos, os comandados de Andoni Iraola passaram a ter mais posse de bola e a rondar a área adversária. No entanto, não conseguiram transformar esse domínio em chances reais de gol, esbarrando na falta de objetividade ofensiva.

Foi o West Ham quem voltou a ser perigoso. Em mais uma jogada pela esquerda, Diouf cruzou na medida para Bowen, que havia perdido uma chance clara anteriormente após assistência de Paquetá e ainda desperdiçado outra no primeiro tempo. Desta vez, não perdoou: bateu firme e ampliou para os Hammers.

Depois do segundo gol, o ritmo caiu bastante. Com os técnicos promovendo várias substituições, os minutos finais serviram mais para dar rodagem ao elenco. O placar permaneceu inalterado até o apito final.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Bournemouth se despede da Premier League Summer Series. No entanto, o clube ainda tem compromissos na pré-temporada: enfrenta o Real Sociedad B no próximo sábado (9), às 8h15 (de Brasília). Já o West Ham segue sua preparação e encara o Lille no mesmo dia, às 11h (de Brasília).

