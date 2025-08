Jornal espanhol detalha fracasso de ex-Flamengo no Real Madrid

Reinier está de saída do Real Madrid. Contratado em 2020 junto ao Flamengo por 30 milhões de euros, o meia-atacante brasileiro de 23 anos encerrará sua trajetória no clube merengue sem ter disputado sequer uma partida como titular no Santiago Bernabéu. O destino será o Atlético Mineiro, que deve oficializar a chegada do jogador nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal espanhol "Marca", o Real Madrid já trabalha para rescindir o contrato de Reinier de forma antecipada – o vínculo atual vai até junho de 2026. Desde que chegou à Europa, o atleta acumulou empréstimos sem grande destaque: Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada foram os clubes por onde passou, mas em nenhum deles conseguiu se firmar ou apresentar uma evolução consistente.

continua após a publicidade

A última temporada foi disputada na segunda divisão espanhola, pelo Granada, onde teve participação modesta: 1 gol e 4 assistências. Já sua melhor sequência foi no Frosinone, com 1.076 minutos jogados, 3 gols e 2 assistências, embora o time tenha terminado rebaixado na Série A italiana.

Queda brusca no preço de mercado do Reinier

Reinier é mais um exemplo da dificuldade enfrentada por jovens brasileiros que se transferem cedo demais para grandes clubes da Europa. Aos 18 anos, ele foi levado ao Real Madrid em meio a grande expectativa, chegando na mesma leva de Vini Jr e Rodrygo. No entanto, ao contrário dos compatriotas, não teve oportunidades reais na equipe principal e nunca conseguiu decolar.

continua após a publicidade

Os números mostram o tamanho da queda. Em abril de 2020, poucos meses após ser vendido pelo Flamengo, seu valor de mercado era estimado em 22,5 milhões de euros. Em julho de 2025, segundo o portal "Transfermarkt", a cotação despencou para apenas 1,5 milhão – uma desvalorização de 95% em cinco anos.

Reinier em ação pelo Real Madrid Castilla (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Sem espaço no elenco principal nem no time B do Real Madrid, Reinier passou a treinar recentemente com o Castilla, mas sua presença era vista apenas como temporária. Fora dos planos de Xabi Alonso, a permanência se tornou insustentável. De acordo com a imprensa espanhola, a prioridade do clube agora é se desfazer do jogador de forma definitiva, encerrando um capítulo que nunca foi de fato aberto.

Para o Atlético Mineiro, trata-se de uma aposta de risco, mas com potencial. Reinier se manteve ativo durante as férias e chegou a treinar ao lado de Bruno Guimarães, meio-campista da Seleção. A volta ao Brasil pode representar o recomeço de uma carreira que, apesar das frustrações na Europa, ainda tem tempo para ser redirecionada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.