Nelson Deossa, um dos algozes do Botafogo na aliminação na Copa Intercontinental de 2024, jogará no futebol europeu na próxima temporada. O colombiano desembarcou na manhã deste domingo, em Sevilha para assinar com o Real Betis, da Espanha.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Monterrey aertou sua venda em 14 milhões de dólares (R$ 77 milhões, na cotação atual) por 100% dos dos direitos econômicos do jogador. Além disso, a equipe meixicana ainda ganhará dois milhões em bônus (R$ 11 milhões).

Fora isso, os Rayados ficaram com 15% de uma venda futura do meia, que foi um pedido do técnico chileno Manuel Pellegrini. O colombiano, de 25 anos, assinou um vínculo válido por cinco temporadas, indo até junho de 2030.

continua após a publicidade

Para contratar io colombiano, Los Verdiblancos conseguiram desbancar a concorrência do West Ham, que também estava interessado na contratação do jogador. Além dos Hammer, o Nottingham Forest tentou a contratação do meia, mas não conseguiu avançar por conta de uma discordância financeira.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Vitrine na Copa do Mundo de Clubes e no Intercontinental

O colombiano teve uma campanha de destaque na Copa do Mundo, defendendo o Monterrey, que deixou o River para trás no Grupo E. No entanto, foi eliminado pelo Borussia Dortmund nas oitavas de final.

Nelson Deossa em ação pelo Monterrey (Foto: Reprodução)

Antes disso, Dessoa já havia se destacado na disputa da Copa Intercontinental, no final do ano passado. No entanto, defendo o Pachuca, quando marcou um dos gols da vitória do Pachuca sobre o Botafogo por 3 a 0, eliminando o Alvinegro e ganhando elogios.