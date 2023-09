Völler comandará a equipe no amistoso com a França, fechando a Data Fifa atual. Nagelsmann, portanto, é o objetivo já para os próximos compromissos, previstos para acontecerem entre os dias 9 e 17 de outubro. Além do técnico de 36 anos, outros possíveis nomes são Roger Schmidt, do Benfica, e Louis Van Gaal, com passagens pela Holanda. Jürgen Klopp, do Liverpool, é um sonho da federação, mas parece muito mais distante em relação a seus concorrentes.