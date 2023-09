Na primeira rodada das Eliminatórias, o Chile foi dominado pela Seleção Uruguaia na estreia do técnico Marcelo Bielsa pelos Celestes. Um 3 a 1 com pouca ameaça para o goleiro uruguaio e defensivamente frágil com as tabelinhas que são características do técnico argentino. Agora os chilenos buscam se reabilitar contra os colombianos.