Por sua vez, a França, atual vice-campeã do mundo, aposta na força de sua atual geração, que esteve presente nas duas últimas finais de Copa do Mundo (sendo campeã em 2018 e vice em 2022). Os comandados de Didier Deschamps ostentam 100% de aproveitamento em todos os seus compromissos após a derrota para a Argentina na decisão do Mundial do Qatar, em dezembro do ano passado.