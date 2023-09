A partir do dia 15 e indo até o dia 17 será realizada a quarta etapa do Open Nacional de Futevôlei, evento amador e profissional do esporte nas categorias Misto Iniciante, Estreante Masculino, Masters 85+, Sub 21, Amador A, B e C e Feminino B além da categoria Profissional que será jogada entre os dias 16 e 17 com vários dos melhores nomes do país. O evento tem parceria com a MrJack.bet, a Umbro e da Mikasa e também terá transmissão do Sportv.