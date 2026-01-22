Ex-São Paulo e West Ham deixa Criciúma e fica livre no mercado

O zagueiro Luizão, formado nas categorias de base do São Paulo FC e com passagem pelo West Ham United, rescindiu contrato com o Criciúma e está livre no mercado. Aos 23 anos, o defensor encerrou o vínculo no fim de 2025 e aparece como uma opção disponível para clubes que buscam reforços para o sistema defensivo visando a temporada de 2026.

Canhoto, forte fisicamente e com perfil de construção desde a defesa, Luizão chega sem custos de transferência, fator que amplia o interesse de equipes tanto no Brasil quanto no exterior. A condição contratual o coloca como uma oportunidade de mercado em um cenário no qual zagueiros jovens com boa saída de bola são cada vez mais valorizados.

Luizão foi formado em Cotia e teve passagem pela Europa

Revelado em Cotia, Luizão foi promovido ao elenco profissional do São Paulo em 2022. Pelo time principal, disputou cerca de 14 partidas e marcou um gol no Campeonato Brasileiro, desempenho que chamou atenção do futebol europeu. No início de 2023, acertou a transferência para o West Ham United, da Inglaterra, com contrato até 2026.

Apesar da expectativa em torno da chegada à Premier League, o zagueiro não chegou a atuar oficialmente pela equipe principal do clube londrino. Durante o período na Inglaterra, foi utilizado majoritariamente no time sub-21, na Premier League 2, como parte do processo de adaptação ao futebol europeu.

Luizão em ação pelo São Paulo (Foto: Reprodução/São Paulo)

Em 2025, Luizão foi emprestado ao Pogoń Szczecin, da Polônia, onde disputou partidas da Ekstraklasa em busca de maior rodagem profissional. Meses depois, o defensor acertou a saída do West Ham em comum acordo e retornou ao futebol brasileiro, assinando com o Criciúma em setembro daquele ano.

No clube catarinense, participou da rotina de treinamentos e do planejamento da equipe para a Série B, mas teve pouca ou nenhuma atuação oficial antes da rescisão contratual, concretizada em novembro de 2025.

Livre no mercado, Luizão prioriza atuar novamente no futebol brasileiro, com o objetivo de ganhar sequência e regularidade. O jogador também acumula sondagens do exterior, mas busca um projeto esportivo que ofereça espaço imediato e perspectiva de crescimento na temporada de 2026.

