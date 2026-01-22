Ex-São Paulo e West Ham deixa Criciúma e fica livre no mercado
Luizão também teve passagem pelo Pogón, da Polônia
O zagueiro Luizão, formado nas categorias de base do São Paulo FC e com passagem pelo West Ham United, rescindiu contrato com o Criciúma e está livre no mercado. Aos 23 anos, o defensor encerrou o vínculo no fim de 2025 e aparece como uma opção disponível para clubes que buscam reforços para o sistema defensivo visando a temporada de 2026.
Canhoto, forte fisicamente e com perfil de construção desde a defesa, Luizão chega sem custos de transferência, fator que amplia o interesse de equipes tanto no Brasil quanto no exterior. A condição contratual o coloca como uma oportunidade de mercado em um cenário no qual zagueiros jovens com boa saída de bola são cada vez mais valorizados.
Luizão foi formado em Cotia e teve passagem pela Europa
Revelado em Cotia, Luizão foi promovido ao elenco profissional do São Paulo em 2022. Pelo time principal, disputou cerca de 14 partidas e marcou um gol no Campeonato Brasileiro, desempenho que chamou atenção do futebol europeu. No início de 2023, acertou a transferência para o West Ham United, da Inglaterra, com contrato até 2026.
Apesar da expectativa em torno da chegada à Premier League, o zagueiro não chegou a atuar oficialmente pela equipe principal do clube londrino. Durante o período na Inglaterra, foi utilizado majoritariamente no time sub-21, na Premier League 2, como parte do processo de adaptação ao futebol europeu.
Em 2025, Luizão foi emprestado ao Pogoń Szczecin, da Polônia, onde disputou partidas da Ekstraklasa em busca de maior rodagem profissional. Meses depois, o defensor acertou a saída do West Ham em comum acordo e retornou ao futebol brasileiro, assinando com o Criciúma em setembro daquele ano.
No clube catarinense, participou da rotina de treinamentos e do planejamento da equipe para a Série B, mas teve pouca ou nenhuma atuação oficial antes da rescisão contratual, concretizada em novembro de 2025.
Livre no mercado, Luizão prioriza atuar novamente no futebol brasileiro, com o objetivo de ganhar sequência e regularidade. O jogador também acumula sondagens do exterior, mas busca um projeto esportivo que ofereça espaço imediato e perspectiva de crescimento na temporada de 2026.
