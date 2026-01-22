Wesley, ex-Flamengo, vira assunto na Europa: 'Vontade de chorar'

Wesley, cria da base do Flamengo, virou assunto durante o jogo entre Roma x Stuttgart, pela UEFA Europa League. A partida disputada nesta quinta-feira (22) foi válida pela sétima rodada da competição europeia.

A Roma de Gian Piero Gasperini entrou em campo com um time misto, já que enfrenta o Milan, no domingo, em jogo decisivo do Campeonato Italiano. Cheio de moral com os torcedores, Wesley, ex-Flamengo, começou o duelo no banco de reservas.

Desde que chegou ao clube italiano, o brasileiro tem sido utilizado como ala, tanto do lado esquerdo, quanto direito. No Flamengo, Wesley se notabilizou pela vocação ofensiva, e na Roma não tem sido diferente.

O brasileiro foi acionado aos 27 minutos do segundo tempo e ficou 19 minutos em campo. Apesar dos torcedores da Roma gostarem muito do jogador, alguns demonstraram irritação por ele e Dybala terem entrado. Veja os comentários sobre o lateral abaixo:

Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Veja os comentários sobre Wesley, ex-Flamengo, durante jogo da Roma

Tradução sobre o jovem brasileiro: Com o placar de 1 a 0 em uma partida relativamente importante, você arrisca Dybala e Wesley. Que droga.

Tradução sobre o lateral da Seleção Brasileira: Mas por que você também incluiu Wesley e Dybala? Eles devem estar descansados ​​para o jogo de domingo.

Tradução sobre Wesley, ex-Flamengo: Esta Roma é FORTE. Grande atuação contra um adversário de alto nível. Sólida e comprometida. Svilar fez defesas milagrosas, Koné e Pisilli foram estelares, a defesa fez seu trabalho. Rensch foi excelente, Dybala entrou e deu a assistência, Wesley correu como um louco. Esta Roma é forte.

Tradução sobre Wesley, criado na base do Flamengo: A Roma está vencendo mesmo jogando com boa parte dos reservas, mas no domingo perderemos de lavada para eles. Saelemaekers não se recupera e, portanto, Athekame jogará, sendo humilhado durante toda a partida por Wesley.

