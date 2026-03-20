Atuação de Rayan contra o Manchester United agita debate: 'Que bizarrice'

O jovem Rayan, ex-Vasco, atuou contra o Manchester United, na tarde desta sexta-feira (20), em jogo válido pela 31° rodada da Premier League. O duelo emocionante terminou empatado por 2 a 2, com direito a polêmicas de arbitragem.

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No estádio Vitality, Rayan, ex-Vasco, teve boa atuação enfrentando o gigante inglês, mas não participou de gols. Pelo Bournemouth, Ryan Christie e Éli Junior Kroupi marcaram. No United, Harry Maguire e Bruno Fernandes fizeram os gols.

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Nas redes sociais, a atuação de Rayan, cria do Vasco, chamou atenção de torcedores, principalmente brasileiros. Muitos entenderam que os jogadores do Bournemouth não passaram a bola para o jovem da Seleção Brasileira em vários momentos do jogo. Veja os comentários abaixo:

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Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Veja comentários sobre o jovem brasileiro

Tradução sobre Rayan, ex-Vasco: Tenho minhas dúvidas sobre o Rayan no Bournemouth; ele parece bem mediano quando não há espaços abertos incríveis.

Rayan, ex-Vasco, foi convocado para a Seleção Brasileira

Revelado pelo Vasco, Rayan começou a conquistar grande destaque na temporada passada pelo que fazia com o Gigante da Colina. Apesar dos 19 anos, o jovem era o grande protagonista do Cruz-Maltino na campanha em que o clube chegou na final da Copa do Brasil.

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Por conta dos bons jogos no Vasco, Rayan foi contratado pelo Bournemouth, da Inglaterra, com o objetivo de substituir Semenyo, que foi para o Manchester City. Nos primeiros jogos, o atleta teve um impacto grande, tendo contribuído com dois gols e uma assistência na Premier League.

Nesta convocação, Rayan aproveita a ausência de Estêvão, que se recupera de uma lesão muscular, e ganha espaço para ser observado de perto por Ancelotti. O jovem disputa espaço com Raphinha, que tem vaga quase carimbada para a Copa do Mundo, e Luiz Henrique.

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