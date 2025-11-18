Ex-Santos, Weslley Patati se firma no futebol europeu e tem bom início pelo AZ, da Holanda

Responsável por revelar grandes craques para o futebol mundial, o Santos vê mais um Menino da Vila despontar no futebol europeu: Weslley Patati.

Contratado em agosto como uma das maiores aquisições do AZ Alkmaar, da Holanda, o atacante não demorou a se adaptar e rapidamente assumiu a condição de titular e de um dos destaques da equipe.

Desde que chegou ao futebol holandês, Patati soma dois gols e duas assistências em 12 jogos, sendo um deles marcado contra o Ajax, resultado que ajudou o AZ a manter o tabu sem derrotas no confronto desde 2022.

Os números são superiores, por exemplo, ao início no Peixe e no Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde se tornou ídolo e passou a ser chamado de "Mago Brasileiro".

- Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo na Europa. Desde que cheguei ao AZ, fui muito bem acolhido, tanto pelos torcedores quanto por todo o staff e pelos meus companheiros de time. Isso me ajudou bastante a me sentir adaptado o mais rápido possível. Aos poucos, tenho me soltado e conseguido ajudar a equipe dentro de campo, e vou seguir trabalhando para que o clube alcance os objetivos traçados para a temporada - afirmou.

Destaque no exterior:

Aos 22 anos, Weslley Patati iniciou sua trajetória fora do Brasil em setembro de 2024, quando foi vendido ao Maccabi Tel Aviv por 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões, na cotação da época).

O Santos manteve 40% dos direitos econômicos do jogador no regime de mais-valia. Em Israel, Patati atingiu destaque absoluto, marcando 14 gols e distribuindo nove assistências em 40 partidas, além de conquistar os títulos da Copa de Israel e do Campeonato Israelense.

Desde então, veste a camisa do AZ, onde disputa o Campeonato Holandês, a Copa KNVB e a Conference League.

-É um sonho que estou vivendo. A Holanda é um ótimo país para se morar, com lugares muito bonitos, excelente segurança e uma cultura muito forte de viver o futebol, como a nossa. A liga é bastante equilibrada, intensa e com jogadores de muita qualidade técnica. Além disso, eu já tinha essa vivência com o inglês, por conta do meu período em Israel, e isso tornou tudo mais fácil. Sou muito grato a tudo o que Deus tem feito na minha vida e vou seguir buscando desfrutar ao máximo deste momento - concluiu.