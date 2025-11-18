Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Mirassol nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 36 pontos. Já o Leão Capixaba aparece em 4º lugar, com 59 pontos, e segue na briga por uma vaga direta na Libertadores.

Data e Hora quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP)

Como chegam os dois times?

O Santos vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro, no último sábado (15), resultado que tirou a equipe da zona do rebaixamento. A situação na tabela, porém, ainda é delicada, já que o time tem apenas um ponto de vantagem para o Z-4.

O Peixe terá apenas um desfalque para este jogo: o zagueiro Alexis Duarte, que está à serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa.

Por outro lado, Luan Peres retorna após ter ficado fora da lista de relacionados para o clássico. O defensor respeitou o protocolo de concussão depois do choque com Arrascaeta, no último dia 9, contra o Flamengo, e havia realizado apenas um treino com bola antes do duelo contra o Alviverde.

As principais torcidas organizadas do Santos também firmaram novamente um pacto de união para cantarem em uma só voz e incentivar o time, assim como ocorreu no clássico. Todos os ingressos foram vendidos.

O Mirassol terá força máxima para enfrentar o Santos. Os jogadores que são baixa já estavam em processo de recuperação de lesão: Edson Carioca, Da Silva e Matheus Salles.

A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em casa. Até aqui, soma 16 vitórias em 33 jogos, além de 11 empates e 6 derrotas, com um aproveitamento de 59%. O Leão Capira é o quinto melhor visitante da competição, enquanto o Peixe aparece apenas como o 17º melhor mandante.

Em caso de vitória, o Mirassol garante uma vaga direta na Libertadores. O time é estreante na Série A. Em caso de empate, precisará torcer para que o São Paulo não vença o Corinthians nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena.

Neymar Jr. deverá ser titular do Santos no duelo contra o Mirassol. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Prováveis escalações:

Escalação do Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías (Luan Peres), Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Barreal, Guilherme (Robinho Jr) e Neymar.

Escalação do Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian).