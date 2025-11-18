menu hamburguer
Santos

Santos mantém domínio sobre o Mirassol na Vila Belmiro; veja retrospecto

Em momentos distintos, clubes se enfrentam nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 18/11/2025
04:15
Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
O Santos nunca perdeu para o Mirassol atuando na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira (19), a equipe da Baixada Santista recebe o Leão Caipira às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 36 pontos. Em 33 partidas, soma 9 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. Já o time do interior de São Paulo é o quarto colocado e acumula, em 33 jogos, 16 vitórias, 11 empates e 6 derrotas.

Os ingressos para o duelo estão esgotados. O Alvinegro Praiano deixou a zona do rebaixamento na última rodada ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Rollheiser, quebrando um jejum de cinco partidas sem vitória.

Zé Ivaldo em duelo válido contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Zé Ivaldo em duelo válido contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

O Mirassol fez sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro nesta temporada e busca uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O clube enfrentou o Peixe na Série B no ano passado. Nesta temporada, as equipes se encontraram na primeira rodada do estadual.

Na ocasião, o Alvinegro Praiano era comandado por Pedro Caixinha e ainda contava com jogadores que deixaram o elenco ao longo do ano, como Soteldo, Léo Godoy, Diego Pituca, Luca Meirelles e Lucas Braga. Neymar ainda não havia sido anunciado pelo clube, que fazia sua primeira partida após conquistar o acesso para a Série A.

Confira o retrospecto:

19.07.2025 - Campeonato Brasileiro (Série A) - Mirassol 3 X 0 Santos - Maião
16.01.2025 - Campeonato Paulista - Santos 2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gols: (2) Guilherme
12.10.2024 - Campeonato Brasileiro (Série B) - Santos 3 x 2 Mirassol - Vila Belmiro - gols: Giuliano, Willian Bigode e Luan Peres
25.06.2024 - Campeonato Brasileiro (Série B) - Mirassol 0 x 0 Santos - Maião
11.02.2024 - Campeonato Paulista - Mirassol 2 x 2 Santos - Maião - gols: Hayner e Willian Bigode
14.01.2023 - Campeonato Paulista - Santos 2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gols: Marcos Leonardo e Lucas Braga
17.02.2022 - Campeonato Paulista - Mirassol 3 x 2 Santos - Maião - gols: Madson e Marcos Guilherme
07.03.2020 - Campeonato Paulista - Santos 3 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gols: Pituca, Yuri Alberto e Sasha
09.02.2019 - Campeonato Paulista - Santos 1 x 0 Mirassol - Vila Belmiro - gol: Jean Mota
21.03.2013 - Campeonato Paulista - Santos 2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gols: (2) Giva
18.02.2012 - Campeonato Paulista - Mirassol 1 x 3 Santos - Maião - gols: Juan, Borges e Edu Dracena
19.01.2011 - Campeonato Paulista - Santos 3 x 0 Mirassol - Pacaembu - gols: Maikon Leite e (2) Zé Eduardo
21.02.2010 - Campeonato Paulista - Mirassol 1 x 2 Santos - Maião - gols: Wesley e Madson
29.01.2009 - Campeonato Paulista - Santos 1 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gol: Roni
13.03.2008 - Campeonato Paulista - Santos 2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gols: Marcinho Guerreiro e Kléber Pereira

