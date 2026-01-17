Santos altera mando de campo em jogo contra o Red Bull Bragantino

O Santos definiu que mandará o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para o dia 25 de janeiro (domingo), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

A partida é válida pelo Campeonato Paulista e será disputada às 16h (de Brasília), com transmissão exclusiva da TNT e da HBO Max.

O Peixe solicitou a alteração para contemplar a torcida da capital paulista, assim como fez em três oportunidades no ano passado, quando levou jogos para o Allianz Parque e para o Morumbis.

O presidente Marcelo Teixeira já havia manifestado esse interesse em entrevista à TNT, antes da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em clássico realizado na última quarta-feira (14), na Arena Barueri.

Santos na capital paulista:

Na última temporada, o Peixe atuou pela primeira vez na história como mandante no Allianz Parque, no dia 12 de maio, e ficou no empate sem gols diante do Ceará. Posteriormente, mandou dois jogos no Morumbis como parte de um acordo de três partidas entre as diretorias. O São Paulo, por sua vez, também utilizou a Vila Belmiro em quatro oportunidades.

No Morumbis, o Santos enfrentou o Juventude no dia 3 de agosto e venceu por 3 a 1, com dois gols de Neymar e outro de Barreal.

O episódio mais marcante, porém, ocorreu em 17 de agosto, quando o Alvinegro Praiano foi derrotado por 6 a 0 pelo Vasco. Na ocasião, Neymar deixou o gramado chorando, abraçado ao técnico do Cruz-Maltino, Fernando Diniz, e posteriormente fez críticas públicas ao elenco santista. O clube viveu um fim de temporada conturbado e só escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria também optou por manter a equipe mandando seus jogos exclusivamente na Vila Belmiro e não realizou a terceira partida prevista no Morumbis. O presidente Marcelo Teixeira tem o desejo de contemplar os sócios-torcedores da capital paulista, que costumam comparecer em bom número, mas sabe que, para atuar em São Paulo, é necessário encontrar uma brecha no calendário, evitar coincidência de datas com os rivais e obter o aval da Federação Paulista de Futebol e da Polícia Militar.

Em 2024, ano em que o clube disputou a Série B, o Peixe enfrentou o Red Bull Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista e venceu o confronto na Neo Química Arena por 3 a 1, com gols de Joaquim, Guilherme e Giuliano. Na ocasião, o Santos voltou à final do estadual após oito anos.