Entenda influência de Zé Rafael, Mayke e Neymar na chegada de Gabriel Menino ao Santos

O volante Gabriel Menino foi apresentado pelo Santos na última sexta-feira (16), na Vila Belmiro. O novo camisa 25 do Peixe chegou ao clube por empréstimo de um ano junto ao Atlético-MG, com opção de compra.

Durante a entrevista coletiva, o jogador se declarou torcedor do time da Baixada Santista desde a infância e afirmou que o pai foi fundamental nas negociações, já que o levava ainda criança aos jogos do clube para ver Neymar atuar.

— Já estava um burburinho. A gente estava na praia e meu pai pensou: "Será que é verdade?". Meu empresário também estava. Em um momento, esfriou, e ficamos tristes, pois eu queria voltar para São Paulo e vestir essa camisa. Mas, nesta semana, o Mattos e o Vojvoda ligaram. Meu pai disse que era a minha carreira e que, por ele, eu estaria no Santos. Tomei a decisão certa de vir para cá. Para mim, retomar aquele ânimo de estar em campo será especial e emocionante. Eu sempre falei com o Mayke e o Zé, é uma amizade forte. Eles ligaram e disseram a mesma coisa, que eu tenho a cara do clube - afirmou.

Gabriel Menino ao lado do ex-jogador do Santos Alison, na Vila Belmiro. (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Além de ter Neymar como ídolo, Gabriel Menino agora será companheiro de elenco do camisa 10. Segundo o volante, conversas com o craque foram fundamentais para as negociações, assim como os contatos do técnico Juan Pablo Vojvoda e do diretor executivo Alexandre Mattos.

Ex-companheiros de elenco no Palmeiras, Mayke e Zé Rafael também enviaram mensagens ao jogador, afirmando que ele "tem a cara do Santos". Empolgado com a possibilidade de atuar no clube do coração, Gabriel Menino sempre buscou facilitar as negociações. O atleta também desejava morar próximo da capital paulista para ficar perto da família.

Apesar contrato ser válido até o final do ano, Gabriel Menino já prevê uma permanência mais longa no time do coração.

-Eu quero fazer de tudo para ficar aqui. Ter uma história e um legado. É o clube do coração da minha família. Minha meta é jogar o maior número possível de partidas para ficar em definitivo. Por isso que neste ano será diferente. Estou focado e determinado. Hoje, quero ser pra sempre Santos - se declarou o novo camisa 25.

O futuro no Peixe:

Gabriel Menino também explicou que ainda não teve muito contato com o técnico Juan Pablo Vojvoda pro causa da correria da preparação para o clássico do meio da semana contra o Palmeiras. No entanto, se colocou à disposição para jogar como lateral-direito, posição em que atuou pela Seleção Brasileira.

-O Vojvoda quer me usar no meio-campo. Eu só quero jogar. Vim com a mentalidade de ajudar independente da posição. Quero estar ali correndo, defendendo, marcando, dando assistências e gols. Estou aqui de mente aberta. Sabe quando você está em um lugar em que as pessoas te querem e receberam bem? parece que faço parte já há anos. Eu estou muito feliz e não vejo a hora de estrear. Não pude estrear contra o Palmeiras, mas já deu aquele gostinho. Estou aqui para trazer alegria - disse o segundo reforço contratado para esta temporada.

Natural de Morungaba, no interior de São Paulo, Gabriel Vinicius Menino tem 25 anos e foi formado nas categorias do Guarani, de Campinas, antes de chegar ao Palmeiras, onde começou a carreira profissional, em 2020.

Seleção Brasileira:

Campeão olímpico com a Amarelinha em Tóquio 2021, o jogador revelou o sonho de voltar à Seleção Brasileira.

— Com certeza. Seleção e títulos. Quero tentar fazer no Santos o que fiz no Palmeiras: uma trajetória de conquistas, um legado que possa ficar para a vida. Estou determinado e vou dar o meu melhor. Vencer a maior parte dos jogos, voltar à Libertadores e ganhar títulos. Esse clube é gigante, então deixar uma marca aqui seria uma honra imensa - finalizou.

