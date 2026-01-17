menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos anuncia venda de ingressos para clássico contra o Corinthians; saiba como comprar

Vila Belmiro vai receber o primeiro clássico do ano na próxima quinta-feira (22)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 17/01/2026
11:06
Ônibus do Santos é recepcionado na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos inicia a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians neste sábado (17), a partir das 13h (de Brasília), destinada aos sócios-torcedores. O primeiro clássico do ano na Vila Belmiro será na próxima quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília).

O Peixe estreou no Campeonato Paulista diante do Novorizontino, com vitória de virada por 2 a 1, em casa. Na sequência, foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (14). Neste domingo (18), o Alvinegro Praiano volta a campo para enfrentar o Guarani, às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro.

Santos inicia a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians neste sábado (17). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Para adquirir o ingresso, o torcedor deverá acessar o site do Sócio Rei e verificar em qual horário o seu plano libera a compra. Para quem não é associado, é obrigatório realizar o cadastro no site no plano gratuito Santos Mais Popular. O reconhecimento facial será exigido tanto no momento da compra quanto no acesso ao estádio.

Cronograma de vendas:

Data de Início das vendas (web)
Sábado (17/01) – 13h – Apenas Sócios
Sábado (17/01) – 17h – Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) – 13h – 17/01
Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) – 14h – 17/01
Prioridade 3: Rating (três estrelas) – 15h – 17/01
Prioridade 4: Rating (duas estrelas) – 16h – 17/01
Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) – 17h – 17/01

Confira os preços:

Santos anuncia venda de ingressos contra o Corinthians para os sócios. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos anuncia venda de ingressos para público em geral no clássico contra o Corinthians. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Agenda Campeonato Paulista (1ª fase):

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro ou Morumbis (TNT e HBO Max)

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

