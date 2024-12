O goleiro Daniel Fuzato deixou o Brasil em 2018, após ter vestido a camisa do Palmeiras do sub-12 ao profissional, e acertou com a Roma. De lá para cá passou por times da Itália, Portugal e Espanha. Há quase sete temporadas longe de casa, ele enxerga o próximo ano como o momento ideal para retornar ao país de origem.

- Seria um desejo meu e da minha família. Acabei tendo a oportunidade de sair muito jovem do Brasil e acabei pulando algumas etapas. Não realizei esse sonho que era jogar em meu país - comentou Daniel Fuzato, de 27 anos.

Além da Roma, o goleiro esteve no Gil Vicente, de Portugal, e nos espanhóis Ibiza, Getafe e Eibar, o seu clube no momento. Nesse período também acumulou convocações para representar o país nas seleções principal e olímpica.

- Passei por diversas culturas e escolas. A posição de goleiro é muito específica e em cada lugar tem sua maneira de trabalhar, acredito e sinto que cada clube por onde passei tive muitas experiências e muito crescimento profissional e pessoal - disse o goleiro, que está atualmente no Eibar na disputa da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ele tem 10 jogos até aqui na temporada.