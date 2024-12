Por onde anda Carlitos Tévez, ídolo do Corinthians?

Carlos Tévez, apelidado de Carlitos durante a sua carreira, foi um emblemático atacante do futebol mundial, com muito sucesso na Europa durante o tempo em que atuou no esporte. Além disso, o atleta também foi muito importante ao Corinthians, clube que o expôs ao mundo. O Lance! conta por onde anda Tévez.

Veja por onde anda Carlitos Tévez, grande atacante argentino que marcou época na América do Sul e Europa (Foto: AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP)

A carreira de Tévez

Carlitos iniciou sua carreira no Boca Juniors ainda muito cedo, chegando nas categorias de base do clube ainda no Sub-15. Demorou cerca de três anos até que o técnico, Carlos Bianchi, o chamasse para compor o elenco principal da equipe.

A sua estreia no Boca, no entanto, demorou mais um ano para acontecer, em 2001, quando entrou em campo contra o Talleres, em uma derrota. Depois que Riquelme deixou os Xeneize no segundo semestre de 2002, Tévez passaria a ser a grande estrela do time, que foi campeão da Libertadores em 2003, ao derrotar o Santos de Robinho e Diego na grande final.

Depois disso, algumas polêmicas, tanto em campo, quanto fora dele, envolvendo o jogador começaram a complicar a sua vida no clube argentino. O Boca havia perdido a final da Libertadores em 2004, para o Once Caldas, e até a imprensa de celebridades o começava a seguir, por sua vida noturna agitada. No entanto, diversos clubes europeus apresentavam propostas para o atacante, que seguiu um rumo diferente.

A compra do Corinthians

Quem comprou o passe do atacante foi a empresa MSI, que era parceira do Corinthians. Assim, por 19,5 milhões de euros, o argentino chegava para defender o Timão, já consagrado na América do Sul. No clube, sua identificação com a torcida foi imediata, muito pela sua raça em campo.

Ele fez parte do esquadrão da equipe corintiana campeã brasileira em 2005, ano em que aconteceu o escândalo da Máfia do Apito, esquema de manipulações de resultados no futebol brasileiro, faturando o quinto título do Timão. Ele ainda foi o terceiro artilheiro do campeonato.

Tévez teve uma grande e conturbada passagem pelo Corinthians (Foto: Divulgação/Ag.Corinthians)

A ascensão no futebol europeu

Depois de breve passagem por Corinthians, novamente motivadas por polêmicas, Tévez rumou para a Inglaterra, onde jogaria pelo West Ham. Sua temporada não estava sendo positiva, sem qualquer brilho ao atacante, mas isso iria mudar no final da Premier League.

O West Ham estava na zona de rebaixamento e todos davam a queda como algo inevitável, mas Tévez marcou seis gols nos últimos nove jogos, para tirar a equipe da situação, garantindo a permanência dos Hammers na primeira divisão após uma vitória por 1 a 0 contra o poderoso Manchester United, com gol do argentino, que garantiu que os Red Devils o contratasse por empréstimo por duas temporadas.

O casamento com a equipe vermelha de Manchester, no entanto, também pouco durou. O atacante venceu a Champions League da temporada 2007-08 e fez uma incrível primeira temporada no clube, mas isso não se confirmou em seu segundo ano pelo United, já que Alex Ferguson o tirou de campo, para a entrada de Berbatov.

O restante da carreira de Carlos Tévez

Isso fez com que Carlos Tévez rumasse para o outro lado da cidade de Manchester, para defender as cores do Manchester City. Ele obteve grande sucesso também no clube azul, mas novamente polêmicas o atrapalharam, desta vez com o técnico italiano, Roberto Mancini.

Tévez novamente mudaria de equipe, rumando agora para a Itália, para defender as cores da Juventus. O atacante também atingiu sucesso, ajudando a equipe a chegar na final da Liga dos Campeões da temporada 2014-15, na qual o Barcelona venceu por 3 a 1, além de vencer o Campeonato Italiano. Mas depois de duas temporadas, ele voltaria a jogar na América do Sul.

Atualmente, Carlitos Tévez é técnico do Independiente, da Argentina (Divulgação/Independiente)

O retorno ao Boca e a aposentadoria

Depois de estrelada passagem pela Europa, Tévez retornou ao clube que o revelou. Novamente nos Xeneize, ele conquistou uma vez o Campeonato e a Copa da Argentina, depois rumando para a China durante uma temporada, e encerrando a sua carreira no Boca Juniors, em uma terceira passagem pelo clube.

Por onde anda Carlos Tévez?

Depois de anunciar sua aposentadoria, em 2022, Carlos Tévez decidiu seguir no ramo do futebol, atuando como técnico. Ele teve sua primeira oportunidade ainda em 2022, quando treinou por cinco meses o Rosário Central. Já no meio de 2023, ele iniciou seu projeto técnico no Independiente, por onde anda até os dias de hoje.