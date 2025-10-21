menu hamburguer
Futebol Internacional

Ex-Real Madrid sofre AVC e é hospitalizado na Holanda

Ex-jogador também passou por Éverton e Feyenoord

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
13:48
Royston Drenthe - Real Madrid
imagem cameraRoyston Drenthe em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)
Royston Drenthe, ex-jogador do Real Madrid, foi hospitalizado com AVC aos 38 anos.
Informação confirmada pelo FC De Rebellen.
A família solicitou privacidade para recuperação.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Real Madrid e o mundo do futebol receberam uma má notícia na última sexta-feira (17). Aos 38 anos, o ex-jogador Royston Drenthe foi hospitalizado com o diagnóstico de um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi confirmada pelo FC De Rebellen, clube amador formado por ex-jogadores holandeses e belgas do qual Drenthe faz parte.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nenhum detalhe sobre o caso e o estado clínico do ex-atleta do Real Madrid foi informado, mas o comunicado do grupo revelou que Drenthe “está em boas mãos e recebendo os cuidados necessários”. A família do ex-jogador solicitou privacidade para que o holandês possa focar apenas em sua recuperação.

Hospitalizado por conta de um AVC, Drenthe atuou pelo Real Madrid entre 2007 e 2010 (Foto: Reprodução/Real Madrid)
Hospitalizado por conta de um AVC, Royston Drenthe atuou pelo Real Madrid entre 2007 e 2010 (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Drenthe chegou como grande promessa no Real Madrid

Revelado pelo Feyenoord, Royston Drenthe despontou como uma das grandes promessas do futebol holandês no início dos anos 2000. Em 2007, Drenthe foi contratado pelo Real Madrid, quando atuou ao lado de estrelas como Raúl, Sergio Ramos, Iker Casillas e Marcelo. Pelo clube espanhol, conquistou LaLiga e a Supercopa da Espanha em 2008. A partir de 2010/11, o holandês começou a ser emprestado para clubes como o Everton e Hércules.

Posteriormente, Royston Drenthe passou por equipes como Reading, Sheffield Wednesday, Sparta Rotterdam e Baniyas, além de defender o Real Murcia nos últimos anos de carreira, encerrada em 2024. Por curiosidade, Drenthe é parente de dois nomes relevantes no futebol mundial: o ex-jogador e lenda Edgar Davids, que é seu tio, e Georginio Wijnaldum, seu primo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

