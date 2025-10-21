Ex-Real Madrid sofre AVC e é hospitalizado na Holanda
Ex-jogador também passou por Éverton e Feyenoord
O Real Madrid e o mundo do futebol receberam uma má notícia na última sexta-feira (17). Aos 38 anos, o ex-jogador Royston Drenthe foi hospitalizado com o diagnóstico de um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi confirmada pelo FC De Rebellen, clube amador formado por ex-jogadores holandeses e belgas do qual Drenthe faz parte.
Nenhum detalhe sobre o caso e o estado clínico do ex-atleta do Real Madrid foi informado, mas o comunicado do grupo revelou que Drenthe “está em boas mãos e recebendo os cuidados necessários”. A família do ex-jogador solicitou privacidade para que o holandês possa focar apenas em sua recuperação.
Drenthe chegou como grande promessa no Real Madrid
Revelado pelo Feyenoord, Royston Drenthe despontou como uma das grandes promessas do futebol holandês no início dos anos 2000. Em 2007, Drenthe foi contratado pelo Real Madrid, quando atuou ao lado de estrelas como Raúl, Sergio Ramos, Iker Casillas e Marcelo. Pelo clube espanhol, conquistou LaLiga e a Supercopa da Espanha em 2008. A partir de 2010/11, o holandês começou a ser emprestado para clubes como o Everton e Hércules.
Posteriormente, Royston Drenthe passou por equipes como Reading, Sheffield Wednesday, Sparta Rotterdam e Baniyas, além de defender o Real Murcia nos últimos anos de carreira, encerrada em 2024. Por curiosidade, Drenthe é parente de dois nomes relevantes no futebol mundial: o ex-jogador e lenda Edgar Davids, que é seu tio, e Georginio Wijnaldum, seu primo.
