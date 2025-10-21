Principal nome no Campeonato Letão, o atacante Ramires está muito perto de conquistar seu primeiro título no país. Com o gol marcado pelo artilheiro na vitória deste domingo, diante do FS Metta, por 1 a 0, o Riga precisa apenas de um empate no próximo compromisso para se assegurar com o mais novo campeão, o que não acontece desde 2020.

Líder com folga da competição, o Riga soma 86 pontos, 80 gols pró e aparece também com a melhor defesa com apenas 21 sofridos. Apesar do título parecer questão de tempo, o brasileiro prega o discurso de seriedade.

— Uma vitória como a de hoje era fundamental para que o time adquirisse ainda mais confiança para as decisões que estão por vir. Vamos ter um tempo importante até a partida diante do FK Tukums. O time poderá descansar e ter foco máximo nesse jogo que pode ser o decisivo para nós na Liga, mas sabemos que teremos um adversário de qualidade do outro lado. Sendo assim, precisamos de atenção máxima — disse.

Logo após o compromisso da próxima sexta-feira, o Riga terá pela frente o time do Auda, na decisão da Copa da Letônia, no próximo dia 30. Ramires, contudo, garante que o time está totalmente focado no primeiro objetivo.

— Sabemos que o nosso torcedor está ansioso e isso é normal. Mas temos um grupo experiente e sabemos que é preciso tranquilidade neste momento. Temos objetivos claros e vamos em busca deles, mas tudo no seu tempo. Não vamos atropelar as competições. Um passo de cada vez — encerrou.

Próximos compromissos do Riga

Riga x FK Tukums 2000 - 24/10

Riga x Auda - 30/10

Grobina x Riga - 02/11

Riga x RFS - 09/11

