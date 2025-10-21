Courtois defende brasileiro do Real Madrid: ‘Não é fácil’
Goleiro saiu em defesa de Vini Jr após o atacante ser alvo de críticas pelo seu comportamento em campo
O goleiro Thibaut Courtois saiu em defesa de Vini Jr após o atacante ser alvo de críticas pelo seu comportamento em campo pelo Real Madrid. No confronto contra o Getafe, o brasileiro protagonizou lances que resultaram em duas expulsões de adversários. Enquanto o treinador e jogadores da outra equipe reclamaram da postura de Vinícius, os companheiros de clube merengue elogiaram.
Em entrevista nesta terça-feira (21), véspera do duelo do Real Madrid contra a Juventus, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, Courtois afirmou que Vini Jr já entra em campo na maioria dos jogos sendo perseguido antes de tomar qualquer atitude.
— Não é fácil. Aos 18 anos, muitos de vocês zombaram dele. Ele não fez nada de errado, entrou em campo e estão contra ele. É normal que ele tenha reações. Procuraram por ele desde o início e ele desequilibrou o adversário. Teve uma boa reação. A entrada do Vini nos fez criar mais perigo. Eles o procuram. É muito injusto com ele — disse o goleiro belga, que completou:
— É um ótimo garoto que precisa continuar fazendo o que faz. Teve um ótimo começo de temporada e espero mais disso amanhã e domingo.
Vinícius entrou no segundo tempo e alterou o rumo do jogo. Embora sua presença ainda desperte reações intensas, como os cânticos e vaias recebidos no Coliseu, o jogador demonstrou maior controle emocional, contrastando com o histórico recente de conflitos e punições.
Durante a partida, envolveu-se em um atrito com Juan Iglesias, mas manteve-se dentro dos limites do regulamento e foi decisivo ao provocar as expulsões de Allan Nyom e Álex Sancris.
O Real controlou amplamente o primeiro tempo da partida contra o Getafe, criando as principais oportunidades, mas encontrou em David Soria um obstáculo constante. Logo aos 7 minutos, Mbappé recebeu passe de Rodrygo, avançou até a área e exigiu grande intervenção do goleiro. Na reta final, Aurélien Tchouaméni arriscou de longa distância, o camisa 11 finalizou após assistência de Jude Bellingham, e David Alaba tentou em cobrança de falta; em todas as ocasiões, o arqueiro evitou o gol.
No segundo tempo, o Getafe conseguiu equilibrar momentaneamente as ações e dificultou o setor ofensivo merengue. Mbappé teve duas boas chances, ambas próximas à trave. Aos 31 minutos, Allan Nyom foi expulso após falta dura em Vinícius, e três minutos depois, Mbappé abriu o placar ao concluir com precisão após passe de Arda Güler. Na sequência, o francês desperdiçou nova oportunidade ao chutar fraco. Aos 38', Álex Sancris também recebeu cartão vermelho por infração sobre o camisa 7 merengue.
A entrada de Vini Jr, aos 10' da segunda etapa, foi determinante para o desfecho favorável ao Real Madrid. As duas expulsões, fator que ampliou os espaços em campo, permitiram ao Madrid assumir o controle das ações, consolidando a vitória.
