Futebol Internacional

Courtois defende brasileiro do Real Madrid: ‘Não é fácil’

Goleiro saiu em defesa de Vini Jr após o atacante ser alvo de críticas pelo seu comportamento em campo

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/10/2025
13:26
Thibaut Courtois - Real Madrid
imagem cameraCourtois em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)
  • Matéria
  • Matéria

O goleiro Thibaut Courtois saiu em defesa de Vini Jr após o atacante ser alvo de críticas pelo seu comportamento em campo pelo Real Madrid. No confronto contra o Getafe, o brasileiro protagonizou lances que resultaram em duas expulsões de adversários. Enquanto o treinador e jogadores da outra equipe reclamaram da postura de Vinícius, os companheiros de clube merengue elogiaram.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista nesta terça-feira (21), véspera do duelo do Real Madrid contra a Juventus, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, Courtois afirmou que Vini Jr já entra em campo na maioria dos jogos sendo perseguido antes de tomar qualquer atitude.

— Não é fácil. Aos 18 anos, muitos de vocês zombaram dele. Ele não fez nada de errado, entrou em campo e estão contra ele. É normal que ele tenha reações. Procuraram por ele desde o início e ele desequilibrou o adversário. Teve uma boa reação. A entrada do Vini nos fez criar mais perigo. Eles o procuram. É muito injusto com ele — disse o goleiro belga, que completou:

— É um ótimo garoto que precisa continuar fazendo o que faz. Teve um ótimo começo de temporada e espero mais disso amanhã e domingo.

Vinícius entrou no segundo tempo e alterou o rumo do jogo. Embora sua presença ainda desperte reações intensas, como os cânticos e vaias recebidos no Coliseu, o jogador demonstrou maior controle emocional, contrastando com o histórico recente de conflitos e punições.

Durante a partida, envolveu-se em um atrito com Juan Iglesias, mas manteve-se dentro dos limites do regulamento e foi decisivo ao provocar as expulsões de Allan Nyom e Álex Sancris.

FBL-ESP-LIGA-GETAFE-REAL MADRID
Vini Jr em ação durante jogo entre Getafe e Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

Como foi a partida? ⚽

O Real controlou amplamente o primeiro tempo da partida contra o Getafe, criando as principais oportunidades, mas encontrou em David Soria um obstáculo constante. Logo aos 7 minutos, Mbappé recebeu passe de Rodrygo, avançou até a área e exigiu grande intervenção do goleiro. Na reta final, Aurélien Tchouaméni arriscou de longa distância, o camisa 11 finalizou após assistência de Jude Bellingham, e David Alaba tentou em cobrança de falta; em todas as ocasiões, o arqueiro evitou o gol.

No segundo tempo, o Getafe conseguiu equilibrar momentaneamente as ações e dificultou o setor ofensivo merengue. Mbappé teve duas boas chances, ambas próximas à trave. Aos 31 minutos, Allan Nyom foi expulso após falta dura em Vinícius, e três minutos depois, Mbappé abriu o placar ao concluir com precisão após passe de Arda Güler. Na sequência, o francês desperdiçou nova oportunidade ao chutar fraco. Aos 38', Álex Sancris também recebeu cartão vermelho por infração sobre o camisa 7 merengue.

A entrada de Vini Jr, aos 10' da segunda etapa, foi determinante para o desfecho favorável ao Real Madrid. As duas expulsões, fator que ampliou os espaços em campo, permitiram ao Madrid assumir o controle das ações, consolidando a vitória.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre

