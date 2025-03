Lamine Yamal, apelidado de "Golden Boy", enfrentou uma noite desafiadora no Mestalla durante a partida da Liga das Nações no último domingo (23). O jornal "AS", da Espanha, comentou que o jovem talento experimentou uma série de altos e baixos emocionais no duelo contra a Holanda.

Após marcar um gol notável, Yamal enfrentou o desafio de um pênalti decisivo, o qual não conseguiu converter. O jogador também perdeu um número acima de sua média no Barcelona, mesmo assim, Yamal mostrou disposição para arriscar e buscar o jogo em momentos cruciais.

No fim, a equipe celebrou a vitória, graças às contribuições de Baena e Pedri, além de uma defesa crucial de Unai Simón. O técnico Luis de la Fuente comentou sobre o desempenho de Yamal, destacando a importância do aprendizado em momentos desafiadores.

- Ele está chateado, mas feliz. Ele nos deu o que pedimos, marcou um grande gol e continua seu processo de crescimento - afirmou.

Com a final da Champions League agendada para 31 de maio de 2025 em Munique e a Nations League em 8 de junho de 2025, Yamal enfrenta desafios importantes tanto no clube quanto na seleção. A sua participação nessas competições pode ser crucial na corrida pela Bola de Ouro.

Yamal em ação pela Epanha na Liga das Nações (Foto: JOSE JORDAN/AFP)

